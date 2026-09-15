Pastore esalta Gattuso: «Ha capito la complessità dell’ambiente, il gruppo è dalla sua parte»

Pastore ha analizzato l’impatto di Gattuso sottolineando la sua capacità di entrare subito nella mentalità della squadra

L’inizio di stagione della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso continua a far discutere. Dopo le prime risposte positive sul campo, anche il lavoro del tecnico biancoceleste è stato analizzato da Giuseppe Pastore, intervenuto nella diretta di Fontana di Trevi per Cronache di Spogliatoio insieme ai suoi inseparabili compagni di trasmissione Fernando Siani e Riccardo Trevisani.

Il giornalista si è soffermato soprattutto sulla capacità dell’allenatore di comprendere rapidamente le dinamiche dell’ambiente laziale e di creare un legame con il gruppo. Ecco la disamina accurata del giornalista circa l’operato dell’ex CT.

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Pastore si esprime positivamente su Gattuso

AMBIENTE – «Gattuso ha già intuito la complessità dell’ambiente Lazio, come Fabiani che dice “minimo in Europa”. Gattuso, come Sarri, non ha problemi, era compromesso fino a pochi mesi fa, non deve far finta di essere ciò che non è e dice “non ci rompete le scatole”».

SQUADRA – «Il gruppo è dalla sua, sa bene che da Frattesi in giù sono tutti giocatori che avevano bisogno dell’elmetto, la Lazio ha bisogno di questo e persino il disturbo interno stimola Gattuso».

LOTITO – «Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito».