Doekhi, Gattuso dovrà rinunciare al centrale! Il suo rientro è previsto dopo la sosta

Doekhi, operazione alla mano per il difensore centrale il cui rientro è previsto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali

Un imprevisto blocca la corsa di Danilho Doekhi, costretto a seguire soltanto dalla tribuna il recente match disputato dalla Lazio contro il Milan. L’ex difensore dell’Union Berlino ha rimediato una frattura spiroide al secondo metacarpo della mano sinistra. Per risolvere il problema, il centrale si è sottoposto a un’operazione di osteosintesi con placca e viti presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, condotta dal professor Franceschi.

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La sosta salva la Lazio: le scelte di Gattuso in difesa

Come riportato sulle pagine de Il Corriere dello Sport, lo stop del campionato rappresenta un alleato prezioso per il tecnico Gennaro Gattuso. L’infortunio del centrale olandese, rimasto titolare in tutte le prime tre uscite stagionali in coppia con Oliver Provstgaard, ha costretto l’allenatore a pescare alternative in rosa: contro i rossoneri, infatti, il suo posto è stato occupato inizialmente da Josip Sutalo e successivamente da Diogo Leite.

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Il piano di rientro di Doekhi per blindare la Lazio

L’obiettivo dello staff medico e del calciatore è chiarissimo: sfruttare la pausa per completare il recupero e riaggregarsi subito al gruppo. Con l’intervento chirurgico perfettamente riuscito, il centrale punta ad essere regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso già alla ripresa delle ostilità, pronto a riprendersi la leadership nel cuore del pacchetto difensivo della Lazio.