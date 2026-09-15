Lazio, inchiesta sulla campagna contro Lotito: la Procura indaga su una possibile regia dietro le pressioni per la cessione del club

Lazio, continua l’indagine per manipolazione del mercato del club biancoceleste: gli inquirenti vogliono chiarire i rapporti tra i protagonisti

La Procura di Roma vuole fare chiarezza sulla lunga campagna di contestazione nei confronti di Claudio Lotito e sulla possibilità che dietro alcune iniziative possa esserci stata una strategia coordinata. L’indagine, come riportato da Repubblica, riguarda l’ipotesi di manipolazione del mercato essendo la Lazio una società quotata in Borsa.

Tra gli indagati figurano Luigi Bisignani, ex faccendiere e oggi editorialista de Il Tempo, Mauro Masi, ex direttore generale della Rai e attuale presidente della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, amministratore della stessa banca.

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Lazio, le perquisizioni e i documenti al centro dell’inchiesta

I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno effettuato perquisizioni alla ricerca di telefoni, computer, chat, email e documenti utili a ricostruire i rapporti tra gli indagati.

Secondo gli investigatori, l’obiettivo è capire se dietro la diffusione di alcune notizie relative alla possibile vendita della Lazio e alla gestione societaria ci sia stata una “regia unitaria” e individuare eventuali soggetti che possano aver avuto un ruolo nella vicenda.

L’inchiesta nasce anche dagli approfondimenti successivi alle proteste contro Lotito, tra striscioni, messaggi sui social e iniziative pubbliche, con gli inquirenti che stanno analizzando eventuali collegamenti tra le diverse attività.

Le accuse: presunte notizie false sulla cessione della Lazio

Secondo quanto riportato negli atti dell’indagine, la Procura contesta la diffusione di informazioni ritenute false riguardanti una possibile imminente cessione del pacchetto di controllo della Lazio, la situazione economica delle società riconducibili a Lotito e perfino l’ipotesi di una volontaria retrocessione del club per ottenere il cosiddetto “paracadute” da 35 milioni di euro.

Gli inquirenti ipotizzano che tali comunicazioni, diffuse attraverso social network, siti specializzati e articoli giornalistici, potessero essere idonee a provocare una «sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio Spa».

Tra gli episodi analizzati ci sarebbe anche la presunta offerta da 450 milioni di euro da parte di JP Morgan per acquistare la società biancoceleste, notizia che secondo la Procura sarebbe stata priva di fondamento.

I rapporti tra Bisignani, Masi e Maiolini sotto osservazione

Uno degli aspetti principali dell’indagine riguarda i contatti tra i protagonisti. Gli investigatori stanno verificando telefonate, comunicazioni e coincidenze temporali tra contatti e pubblicazioni riguardanti la Lazio.

L’attenzione si sarebbe concentrata anche su alcuni articoli pubblicati da Il Tempo e dalla testata Millenovecento, nei quali veniva rilanciata l’ipotesi di un imminente cambio di proprietà del club. La Procura dovrà ora stabilire se si sia trattato di iniziative autonome oppure di azioni collegate tra loro.

Lotito aveva denunciato pressioni e minacce

Sullo sfondo resta anche la denuncia presentata da Claudio Lotito, che aveva raccontato di essere stato oggetto di una campagna volta a danneggiarne la reputazione e spingerlo a lasciare la presidenza della Lazio. Nel corso dei mesi erano comparsi striscioni contro il patron biancoceleste, messaggi sui social e, secondo quanto denunciato dallo stesso Lotito, anche episodi di minacce telefoniche.

L’inchiesta dovrà ora chiarire se esista un collegamento tra queste iniziative e le attività oggetto degli accertamenti giudiziari. Al momento si tratta di un’indagine in corso e saranno gli sviluppi investigativi a stabilire eventuali responsabilità.