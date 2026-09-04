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Napoli Lazio Under 18, passo falso dei biancocelesti alla prima stagionale: Maggiora smorza la sconfitta

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23 ore ago

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Lazio Under 17

Napoli Lazio Under 18, termina 2-1 per i campani la prima gara di campionato: zero punti per mister Lombardi all’esordio. Il recap e il tabellino del match

Passo falso della Lazio Under 18 che non comincia al meglio la sua avventura nel campionato nazionale. I biancocelesti di Lombardi, infatti, perdono 2-1 contro il Napoli all’esordio stagionale, unica nota lieta la rete nel finale di gara realizzata da Maggiora che addolcisce, anche se di poco, l’esito negativo. I campani partono alla grande, riuscendo a trovare subito l’occasione di sbloccare il punteggio a loro favore: al 8′ l’attaccante senegalese classe 2009 Mané batte Brikov.

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Poco prima dell’intervallo la squadra di casa trova anche la rete del raddoppio che indirizza ulteriormente la partita proprio sul finire della prima frazione: questa volta è Luigi Riccio il protagonista, al minuto 40. Il bis del Napoli taglia le gambe alla Lazio che però parte nella seconda metà di gara con uno spirito differente. I biancocelesti cercano di inserire forze fresche dalla panchina: Lombardi getta nella mischia Ricci, Maggiora, Cappuccini, Aprea, Dimaggio, Coscione, Zero e La Corte ma Napoli Lazio Under 18 non cambia copione.

Nonostante una squadra completamente rivoluzionata dalle scelte dell’allenatore, le giovani aquile accorciano le distanze solo al 90esimo, Maggiora raccoglie da Cappuccini e ridà un piccola speranza in vista del finale (5′ di recupero) che però non regala altre emozioni sul tabellino definitivo. Napoli Lazio Under 18 termina dunque 2-1 per gli azzurri che cominciano la stagione con 3 punti in saccoccia, i biancocelesti invece dovranno cercare il rilancio: la prossima sfida è col Torino in casa.

IL TABELLINO DI NAPOLI LAZIO 2-1

Reti: 8′ Mané (N), 40′ Riccio (N), 90′ Maggiora (L)

Napoli Under 18: (4-3-2-1) Magliano (85’Capasso); Liccardo (85’Di Mauro), Picardi, Napoletano, Chiaiese; Russo (66’Pengue), De Michele, D’Angelo; Postiglione (46’Lanese, 85’Sicignano), Riccio (66’D. D’Angelo); Mané (75′ Ascione) All. Polise A disp. Iammarino, Pene

Lazio Under 18: (4-3-2-1) Bekirov; Iovane (86’La Corte), Riggi (80’Maggiora), Miloiu, Ansideri (80’Dimaggio); Bruscaglia (54’Cappuccini), D’Agostino (46’Ricci), Morelli; Lulaj (86’Coscione); Santolini (54’Aprea); Mennea (46’Zero) All. Lombardi A disp. Giuliani

Ammoniti: Napoletano (N), Bruscaglia (L), Iovane (L), Miloiu (L)

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