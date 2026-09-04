News
Napoli Lazio Under 18, passo falso dei biancocelesti alla prima stagionale: Maggiora smorza la sconfitta
Napoli Lazio Under 18, termina 2-1 per i campani la prima gara di campionato: zero punti per mister Lombardi all’esordio. Il recap e il tabellino del match
Passo falso della Lazio Under 18 che non comincia al meglio la sua avventura nel campionato nazionale. I biancocelesti di Lombardi, infatti, perdono 2-1 contro il Napoli all’esordio stagionale, unica nota lieta la rete nel finale di gara realizzata da Maggiora che addolcisce, anche se di poco, l’esito negativo. I campani partono alla grande, riuscendo a trovare subito l’occasione di sbloccare il punteggio a loro favore: al 8′ l’attaccante senegalese classe 2009 Mané batte Brikov.
LE PAROLE DI CIUCCI POST LAZIO ALBINOLEFFE PRIMAVERA
Poco prima dell’intervallo la squadra di casa trova anche la rete del raddoppio che indirizza ulteriormente la partita proprio sul finire della prima frazione: questa volta è Luigi Riccio il protagonista, al minuto 40. Il bis del Napoli taglia le gambe alla Lazio che però parte nella seconda metà di gara con uno spirito differente. I biancocelesti cercano di inserire forze fresche dalla panchina: Lombardi getta nella mischia Ricci, Maggiora, Cappuccini, Aprea, Dimaggio, Coscione, Zero e La Corte ma Napoli Lazio Under 18 non cambia copione.
Nonostante una squadra completamente rivoluzionata dalle scelte dell’allenatore, le giovani aquile accorciano le distanze solo al 90esimo, Maggiora raccoglie da Cappuccini e ridà un piccola speranza in vista del finale (5′ di recupero) che però non regala altre emozioni sul tabellino definitivo. Napoli Lazio Under 18 termina dunque 2-1 per gli azzurri che cominciano la stagione con 3 punti in saccoccia, i biancocelesti invece dovranno cercare il rilancio: la prossima sfida è col Torino in casa.
IL TABELLINO DI NAPOLI LAZIO 2-1
Reti: 8′ Mané (N), 40′ Riccio (N), 90′ Maggiora (L)
Napoli Under 18: (4-3-2-1) Magliano (85’Capasso); Liccardo (85’Di Mauro), Picardi, Napoletano, Chiaiese; Russo (66’Pengue), De Michele, D’Angelo; Postiglione (46’Lanese, 85’Sicignano), Riccio (66’D. D’Angelo); Mané (75′ Ascione) All. Polise A disp. Iammarino, Pene
Lazio Under 18: (4-3-2-1) Bekirov; Iovane (86’La Corte), Riggi (80’Maggiora), Miloiu, Ansideri (80’Dimaggio); Bruscaglia (54’Cappuccini), D’Agostino (46’Ricci), Morelli; Lulaj (86’Coscione); Santolini (54’Aprea); Mennea (46’Zero) All. Lombardi A disp. Giuliani
Ammoniti: Napoletano (N), Bruscaglia (L), Iovane (L), Miloiu (L)
News
Leite Lazio, affare fatto! Domani l’arrivo a Roma per le visite e i dettagli sul contratto blindato
Leite Lazio, le due parti hanno blindato l’affare! Domani è il giorno delle visite mediche di rito! I dettagli sul...
Gattuso dovrà rinuncia a Rovella: il rientro è previsto dopo la sosta
Rino Gattuso dovrà rinunciare a Rovella, alle prese con una lesione al polpaccio. Il rientro del centrocampista è previsto dopo...
Udinese Lazio, Gattuso riflette: possibile impiego di Pinamonti dal 1′ contro i friulani
Udinese Lazio, il tecnico biancoceleste riflette sul possibile impiego di Pinamonti dal 1′ in attacco contro i friulani La Lazio...