Grassadonia sfida l’Inter: «Vedremo a che punto siamo. Questa qualificazione è nelle nostre mani»

Lazio Women, Grassadonia si prepara al big match contro l’Inter Women: in palio l’accesso alle Final Four della Serie A Women’s Cup

La Lazio Women si prepara alla sfida più importante del proprio percorso nella Serie A Women’s Cup. Alla vigilia del match contro l’Inter Women, il tecnico Gianluca Grassadonia è intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste per analizzare il momento della squadra e l’importanza della gara.

Una partita che mette in palio il primato del girone e la qualificazione alle Final Four della competizione. L’allenatore laziale ha sottolineato il buon lavoro svolto durante la settimana, evidenziando la volontà del gruppo di misurarsi contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

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Grassadonia elogia l’Inter: le parole del tecnico biancoceleste

IL LAVORO DELLA SETTIMANA – «La squadra ha lavorato bene in settimana. È stata una settimana dove abbiamo un po’ rivisto le cose fatte bene e meno bene della gara contro il Parma e ci siamo tuffati in questa preparazione della preparazione con l’Inter. Come sempre la squadra ha lavorato bene e quindi questa qualificazione è nelle nostre mani. Dipenderà principalmente da noi».

INTER WOMEN – «È una squadra che ha grandissime potenzialità, soprattutto nel reparto avanzato ha tantissime scelte e grandissima qualità. È una squadra completa in tutti i reparti. Hanno rinforzato molto bene la rosa, con acquisti mirati, alzando notevolmente la potenzialità».

LA SFIDA ALL’INTER – «Affrontiamo una squadra top e c’è la curiosità di capire questa Lazio che potrà dare. Ogni giorno, ogni partita è una scoperta. Siamo curiosi di capire a che punto siamo».

MENTALITÀ – «Dobbiamo metterci tanta volontà e tanta malizia. Da un punto di vista tecnico, l’Inter è tanto più avanti di noi. Hanno giocatrici di un certo spessore, abituate a fare certe partite».

LA PARTITA – «Bisogna sempre andare con la mentalità giusta e saper soffrire al momento giusto. Bisogna avere poi la personalità quando si ha la palla. Giocarsi la partita senza paura, brave a leggere tatticamente quello che abbiamo preparato durante la settimana».

QUALIFICAZIONE – «Non dobbiamo guardare chi gioca prima o chi gioca dopo, ma giocarsi la partita. In questo momento noi abbiamo il coltello dalla parte del manico perché basta un risultato positivo e passeremo matematicamente».