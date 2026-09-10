Lazio Primavera, svelati date e orari dalla 6a all’11a giornata di campionato

Lazio Primavera, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 6a all’11a giornata del campionato di categoria

Sono state rese note in casa Lazio le date e gli orari dalla 6a all’11a giornata del campionato Primavera 1. Buon inizio per la formazione di Punzi che ha anelato in queste tre prime giornate ottimi risultati confermando il buono momento.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e il retroscena di mercato su Frattesi

Il cammino della Lazio Primavera nel mese di settembre

La marcia della Lazio Primavera riparte con forza sabato 12 settembre alle ore 15:00 nella trasferta contro il Cesena. Una sfida delicata a cui seguirà il grande appuntamento casalingo: sabato 19 settembre, alle ore 11:00, i giovani biancocelesti ospiteranno la Juventus sul campo del Fersini. Successivamente, la squadra usufruirà della consueta sosta per le Nazionali per ricaricare le batterie.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Tutti gli appuntamenti della Lazio Primavera ad ottobre

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla sesta all’undicesima giornata, definendo la tabella di marcia dell’autunno. Ad ottobre, i biancocelesti affronteranno quattro impegni cruciali:

Bologna – Lazio : sabato 10 ottobre, ore 15:00

– : sabato 10 ottobre, ore 15:00 Lazio – Inter : sabato 17 ottobre, ore 13:00

– : sabato 17 ottobre, ore 13:00 Atalanta – Lazio : venerdì 23 ottobre, ore 15:00

– : venerdì 23 ottobre, ore 15:00 Lazio – Sassuolo: sabato 31 ottobre, ore 11:00

Le sfide di novembre per la Lazio Primavera

Il ciclo di impegni si concluderà a novembre prima di una nuova pausa. La Lazio Primavera farà visita al Cagliari domenica 8 novembre alle 13:00, per poi chiudere questo blocco di gare domenica 22 novembre alle 11:00 tra le mura amiche contro il Milan.