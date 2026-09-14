Icardi Lazio, fumata nera! Smentite le indiscrezioni su una trattativa in corso

Icardi Lazio, solo rumors. Non trovano conferma al momento le voci di un accordo vicino: ecco quanto filtra

Il calciomercato riserva sempre colpi di scena e voci incontrollate, ma a volte occorre fare chiarezza per ristabilire la realtà dei fatti. Negli ultimi giorni si erano rincorse con insistenza le voci relative a un forte gradimento da parte della Lazio nei confronti di Mauro Icardi, attualmente svincolato di lusso, con tanto di presunte aperture registrate da parte dell’attaccante argentino e di frenate tattiche imposte dall’allenatore Gennaro Gattuso. Tuttavia, a spegnere definitivamente i clamori mediatici ci ha pensato una voce autorevole del giornalismo sportivo italiano.

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La smentita ufficiale di Nicolò Schira sulla trattativa tra la Lazio e Mauro Icardi

A fare luce sulla situazione intricata ci ha pensato direttamente il noto esperto di mercato Nicolò Schira, il quale attraverso i suoi canali ufficiali ha voluto stoppare ogni speculazione. Contrariamente a quanto trapelato nelle scorse ore, non esiste alcuna trattativa concreta o avviata tra la Lazio e Mauro Icardi. L’indiscrezione che voleva l’ex bomber a un passo dal club capitolino trova dunque il tempo che trova, smentita categoricamente da chi segue da vicino le dinamiche e le strategie societarie della squadra biancoceleste in questo delicato momento della stagione.

Le vere priorità di mercato della Lazio senza Mauro Icardi

Archiviata la pista che portava al centravanti argentino, la dirigenza della Lazio e lo staff tecnico preferiscono concentrare tutte le proprie energie e risorse sul gruppo attualmente a disposizione sul campo. Le reali esigenze della squadra passano attraverso il lavoro quotidiano guidato da Gennaro Gattuso, deciso a valorizzare gli effettivi presenti in rosa senza farsi distrarre da suggestioni di mercato prive di fondamento. I tifosi possono così dormire sonni tranquilli: il futuro immediato del club non vedrà l’arrivo dell’attaccante svincolato, confermando la linea della prudenza e della programmazione societaria.