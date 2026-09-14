Si riaccende la speranza per Icardi: l’argentino adesso apre al trasferimento alla Lazio

Icardi è tornato a far parlare di sé negli ambienti della Lazio dopo le prime titubanze si apre una breccia per il centravanti

La Lazio torna a muoversi per Mauro Icardi. Dopo i contatti avviati durante la scorsa estate, il club biancoceleste avrebbe ripreso i dialoghi con l’entourage dell’attaccante argentino per valutare la possibilità di un trasferimento.

Secondo quanto riportato da da Sky Sport, la società capitolina ha riaperto il canale con gli agenti del centravanti, mentre anche la posizione del giocatore sarebbe cambiata rispetto alle scorse settimane.

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Icardi valuta l’ipotesi biancoceleste

La novità principale riguarda proprio la disponibilità dell’ex Inter a prendere in considerazione la destinazione in quanto ora sarebbe più propenso ad ascoltare la proposta dei capitolini, a patto però che le cifre dell’operazione possano essere sostenibili per entrambe le parti.

Un’apertura che potrebbe modificare lo scenario e riportare concretamente il nome di Icardi tra le possibilità per il reparto offensivo biancoceleste.

Il confronto con Gattuso sarà decisivo

Prima di accelerare definitivamente, il club vuole però confrontarsi con Gennaro Gattuso. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti con il tecnico per valutare la fattibilità dell’operazione e capire se l’arrivo di un attaccante con le caratteristiche di Icardi possa inserirsi nel progetto tattico della squadra.

La decisione finale dipenderà quindi dall’incrocio tra volontà del giocatore, aspetti economici e indicazioni dell’allenatore.