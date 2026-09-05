Lazio Primavera, beffa nel recupero: il Parma passa a Roma 0-1 grazie al gol di Avramescu

Lazio Primavera Parma finisce 0-1 in favore dei ducali: decisivo l’assist di Venturi nel finale per vincere il match contro i biancocelesti

Una partita bloccata per oltre 90 minuti, poi il colpo decisivo arrivato proprio quando sembrava ormai scritto il pareggio. La Lazio Primavera cade contro il Parma, che conquista una vittoria pesantissima grazie alla rete di Ianis Avramescu al primo minuto di recupero.

La squadra di Nicola Corrent porta a casa il successo al termine di una gara nella quale ha creato le occasioni migliori, soprattutto nella prima parte del match. A fare la differenza è stata però l’ultima giocata: protagonista Venturi, entrato nel finale e autore di una splendida azione personale sulla fascia sinistra, conclusa con l’assist per Avramescu, bravo a spingere il pallone in rete.

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Lazio Primavera, il Parma crea di più ma Pannozzo salva i biancocelesti

La gara è iniziata con ritmi equilibrati, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Il Parma ha provato a prendere il controllo del gioco e si è reso pericoloso più volte, soprattutto grazie alle iniziative di Burcar, molto attivo nel creare superiorità sulla fascia.

Nella ripresa gli ospiti hanno continuato a spingere e ha trovato sulla propria strada un grande Pannozzo. Il portiere biancoceleste si è superato con una parata decisiva sul colpo di testa di Semedo, negando un gol che sembrava già fatto.

Lazio Primavera, Avramescu decide tutto nel recupero

Quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi senza reti, il Parma ha trovato il guizzo vincente. Mister Corrent ha inserito diversi giocatori offensivi per cercare di cambiare il volto della gara e proprio uno dei subentrati si è rivelato decisivo. All’ultimo assalto, Venturi ha ricevuto palla sulla sinistra, ha superato gli avversari entrando in area e ha servito ad Avramescu un pallone perfetto da trasformare in gol.

La Lazio ha provato a reagire negli ultimi minuti, ma la difesa del Parma ha resistito senza concedere occasioni e ha blindato il risultato. Finisce quindi 0-1 a Roma: il Parma conquista tre punti importanti, mentre la Lazio Primavera deve ripartire dopo una sconfitta arrivata in zona Cesarini.