Lazio Napoli Under 17, vendetta è fatta: i biancocelesti di Fazi vincono 4-0 e conquistano i primi 3 punti della stagione. Il recap

Lazio Napoli Under 17, grande vittoria casalinga alla prima di campionato per le aquile di mister Fazi: Ricci non sbaglia dal dischetto, partenza perfetta dei biancocelesti. Recap e tabellino del match

Dopo la sconfitta all’esordio dell’Under 18 con il Napoli, ci hanno pensato i classe 2010 di mister Fazi a vendicare i compagni più grandi: 4-0 in casa e partenza col piede più che giusto, prima da incorniciare per i biancocelesti. Una partita perfetta, dominata dal primo all’ultimo istante dei 90 minuti disputati. Ecco dunque il recap di Napoli Lazio Under 17 più il tabellino completo del match.

Nonostante un avvio combattuto, i padroni di casa indirizzano non da subito la gara dalla loro. La Lazio crea diverse palle gol, ma senza concretezza. Al 34′ la svolta quando Grisari si prende la responsabilità di battere un calcio di punizione e Galliano può solo restare immobile: rete fantastica. I ragazzi di mister Fazi accelerano e prima un palo nega il raddoppio poi, niente e nessuno, può evitarlo. Prima della pausa, Gianmarco Ricci si prende la scena con un calcio di rigore battuto alla perfezione. All’intervallo si va con il punteggio di 2-0. Il gol allo scadere taglia le gambe al Napoli, la Lazio ne approfitta e al 47′ Mistretta cala il tris. Al 54′ Veridiano viene atterrato in modo irregolare. Dagli 11 metri si ripresenta Ricci, il quale con freddezza segna il quarto gol che chiude di fatto i giochi. Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ Lazio Napoli Under 17 termina 4 a 0.

Bene anche l’Under 18 che riscatta la sconfitta della prima di campionato e vince in casa per 3-2 contro il Torino. Dalla prossima giornata entreranno in gioco anche Under 15 e 16, pronte a vivere un’altra grande stagione.

IL TABELLINO DI LAZIO-NAPOLI 4-0

Reti: 34′ Grisari (L), 45′, 54′ Ricci Gian. (L), 47′ Mistretta (L)

LAZIO: Bekirov, Ricci Gian., Tappi, Grisari (68’Ricci Gab.), Monti M. (68’Maglione), Veridiano (68’Tocci), Collura (56′ Rago), Sulaj (77’Miarelli), Nedev (68′ Tacchi), Elena (68’Scrofani), Mistretta (56’Tolomeo) All. Fazi A disp. Palombi

NAPOLI: Gallinaro, Di Pietro (73’Tambaro), Di Vico, De Crescenzo, Cafasso, Cacciapuoti (16’st Di Fusco), Colavecchia (47′ Di Tella), Petriccione (73’Schiattarella), Somma (73’Sanzone), Lombardo (47′ Daloia), Carafa (61′ Buondonno) All. Fusaro A disp. Coppola, Aragione