Tavares, da esubero di mercato a insostituibile: la metamorfosi del terzino incanta la Lazio - Lazio News 24

Tavares, il terzino sta incantando tutti! Da esubero di mercato a elemento insostituibile: la metamorfosi incanta la Lazio

Un’investitura di quelle pesanti, rilasciata in diretta ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Milan, che ha fatto immediatamente il giro del web. Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso non ha usato mezzi termini per descrivere l’impatto e il potenziale straripante di Nuno Tavares, definendolo senza esitazioni un profilo da top club mondiale. L’allenatore calabrese ha sottolineato come il laterale lusitano possieda una combinazione atletica e tecnica fuori dal comune, grazie all’uso disinvolto di entrambi i piedi e a una velocità spaventosa che, per qualità pure, gli avrebbe permesso di giocare tranquillamente per un decennio nei ranghi del Real Madrid.

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Il retroscena di mercato e le trattative per Tavares

Eppure, soltanto poche settimane fa, il destino del laterale portoghese sembrava scriversi molto lontano dalla Capitale. Durante la sessione estiva di calciomercato, il classe 2000 è stato al centro di un continuo effetto porta girevole. Dopo essere stato attenzionato già nel corso della finestra di gennaio dal Galatasaray, in estate il suo nome è tornato con insistenza sui taccuini dei dirigenti turchi e soprattutto in quelli del Porto, dove il mister Francesco Farioli lo aveva individuato come l’innesto ideale. La trattativa con i lusitani è andata avanti per giorni, ma l’accordo finale tra i club non è mai stato raggiunto. A complicare il quadro ci aveva pensato anche un infortunio muscolare rimediato in preparazione, un problema fisico che ne aveva condizionato l’impiego nelle prime uscite stagionali alimentando ingiustificati scetticismi.

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Le caratteristiche tecniche e l’impatto sul campo di Nuno Tavares

Una volta smaltiti gli intoppi fisici e ritrovata la condizione ideale, il verdetto del rettangolo verde si è rivelato travolgente. Inserito da Gattuso con fiducia e continuità, il portoghese ha sfoderato prestazioni devastanti. Le qualità di Tavares risiedono in una falcata di potenza pura, un’eccellente balistica nei cross e un’abilità non comune nel saltare l’uomo sia nell’uno contro uno stretto sia in progressione ad ampie falcate. Nella complessa e fisica trasferta contro l’Udinese, le sue accelerazioni palla al piede hanno spaccato in due la gara, mostrando una strapotenza atletica fuori categoria. Una superiorità poi ribadita nel big match casalingo contro il Milan, dove ha seminato il panico nella difesa rossonera a suon di strappi continui.

Perché la figura di Tavares è fondamentale per la Lazio

Nel sistema tattico studiato a Formello, il terzino ex Arsenal garantisce quella superiorità numerica e quella imprevedibilità sulla fascia sinistra che trasformano radicalmente la fase offensiva della squadra. Il giocatore regala a Gattuso una valvola di sfogo essenziale quando le squadre avversarie si chiudono a riccio, permettendo al tecnico di alzare il baricentro e ribaltare l’azione in pochi secondi. Dietro questa rinascita c’è anche un minuzioso lavoro psicologico: l’allenatore ha capito fin dal primo giorno la necessità di entrare nella testa del ragazzo, gestendone i ritmi con pazienza e concedendogli i giusti tempi di recupero. Oggi il laterale lusitano ha ricambiato la stima diventando il pilastro e la principale arma tattica del mondo biancoceleste.