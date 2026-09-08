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Dele-Bashiru, si avvicina il suo rientro! Nel mirino la sfida casalinga contro il Milan

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6 ore ago

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Dele-Bashiru, si avvicina il rientro del centrocampista! C’è nel mirino la sfida casalinga contro il Milan in programma sabato

La Lazio si prepara a ritrovare una pedina preziosa a centrocampo dopo uno stop forzato. Prosegue infatti a ritmi serrati il percorso di recupero di Fisayo Dele-Bashiru, finito ai box durante il debutto in campionato contro il Bologna a causa di una noia muscolare accusata all’inizio della ripresa.

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Fisayo Dele-Bashiru: la dinamica del problema ai flessori

L’infortunio subito da Dele-Bashiru ai flessori della coscia ha ricordato da vicino il contrattempo occorso al compagno di squadra Adam Marusic, destinato a rientrare soltanto dopo la sosta delle nazionali. Il centrocampista si era fermato immediatamente, costringendo lo staff medico capitolino a un programma di gestione personalizzata per scongiurare ricadute.

Dele-Bashiru verso il rientro in gruppo

Le notizie che arrivano da Formello inducono però all’ottimismo. Come riportato dall’edizione de Il Messaggero, il periodo di stop per il centrocampista potrebbe essere ormai giunto alle battute finali. Per il classe 2001 si prospetta infatti l’imminente reintegro nelle sedute d’allenamento con il resto della squadra già a partire dalla ripresa delle sedute.

Dele-Bashiru punta la convocazione per la sfida con il Milan

L’obiettivo dell’ex Hataysport è strappare la chiamata per il big match in programma allo Stadio Olimpico contro il Milan. L’effettiva disponibilità del giocatore verrà valutata nei prossimi giorni di lavoro in campo, ma le sensazioni per il suo ritorno tra i convocati sono decisamente positive.

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