Serie A Women’s Cup: l’Inter batte la Lazio 3-1 e va in semifinale. Il resoconto della gara

Serie A Women’s Cup: serata amara per le ragazze biancocelesti. Il sogno si ferma qui: l’Inter va in semifinale

Il cammino della Lazio Women nella fase a gironi della Serie A Women’s Cup si interrompe bruscamente sul campo dell’Inter, in un match valido per la terza giornata che ha riservato colpi di scena e verdetti dolorosi. Le ragazze hanno dovuto incassare una sconfitta pesante che compromette definitivamente il percorso europeo, dicendo addio alle speranze di qualificazione per le semifinali del torneo. Eppure l’avvio delle biancocelesti era stato incoraggiante, sbloccato al minuto 16 da una prodezza balistica straordinaria: un vero e proprio eurogol da centrocampo firmato da Monnecchi, capace di sorprendere la retroguardia nerazzurra. Il vantaggio esterno non è però bastato a indirizzare la serata, compromessa da episodi sfavorevoli e da un calo di tensione nella ripresa.

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La svolta del match e il pareggio dell’Inter contro la Lazio Women

L’inerzia del match è mutata drasticamente prima dell’intervallo, quando al minuto 38 il direttore di gara ha ravvisato un tocco di braccio in area da parte di Masu, decretando il calcio di rigore in favore delle padrone di casa. Dal dischetto si è presentata Vilhjamsdottir, fredda nel trasformare il penalty che ha riequilibrato il punteggio. Al rientro dagli spogliatoi, l’Inter ha impresso un’accelerazione decisiva: al minuto 52, una mischia confusa nell’area di rigore della Lazio Women ha premiato le nerazzurre, abili a trovare il sorpasso con Tomasevic. I correttivi immediati tentati dalla panchina non hanno sortito gli effetti sperati, culminando sei minuti più tardi con il cartellino rosso diretto rimediato dall’allenatore Grassadonia, allontanato dal rettangolo verde per proteste.

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Il rammarico della Lazio Women e il verdetto della Serie A Women’s Cup

Nonostante l’inferiorità e il passivo, la compagine capitolina ha provato a rimettere in piedi la contesa, sprecando una clamorosa palla gol con Visentin intorno all’ora di gioco. Nel finale, oltre alla beffa del definitivo tris siglato da Raphino, la Lazio Women ha dovuto fare i conti anche con lo stop fisico accusato da Fordos. Con questo risultato, le ragazze laziali chiudono il girone al secondo posto a quota 6 punti, ma l’eliminazione è amara: a passare come migliore seconda è la Roma in virtù di una superiore differenza reti, mentre in semifinale volano Sassuolo, Juventus e la stessa Inter. La dirigenza e la squadra guardano ora avanti, pronte a rimboccarsi le maniche in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione.