Formello
C’è preoccupazione per Pinamonti: in programma gli esami strumentali dopo l’infortunio alla caviglia
C’è preoccupazione per Pinamonti, uscito malconcio dalla trasferta di Udine. Oggi sono in programma gli esami strumentali
Destano preoccupazioni le condizioni di Andrea Pinamonti, uscito malconcio dalla trasferta di Udine. L’attaccante è infatti finito in infermeria a causa di un problema fisico accusato durante il match contro i friulani, mettendo in dubbio la sua presenza per la prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato all’Olimpico nella quarta giornata di Serie A.
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Pinamonti e l’infortunio alla caviglia: la situazione
Il centravanti ha subito una durissima botta alla caviglia, costringendo lo staff medico capitolino a monitorare le sue condizioni fin dai primi minuti successivi al triplice fischio della gara di Udine.
Pinamonti a rischio per il Milan: decisivi gli esami
Come riporta Il Messaggero, nelle prossime ore Pinamonti si sottoporrà a tutti gli esami strumentali necessari per chiarire la reale entità della contusione e definire la diagnosi dettagliata. La preoccupazione principale dello staff sanitario riguarda l’eventuale presenza di lesioni o forte infiammazione. L’obiettivo fondamentale è capire in quanto tempo l’attaccante potrà tornare ad allenarsi a pieno regime sul campo.
Le scelte di Gattuso se Pinamonti non recupera
L’esito degli accertamenti medici stabilirà se Pinamonti riuscirà a stringere i denti e ad aggregarsi al gruppo per il big match contro i rossoneri. Mister Gattuso attende con ansia notizie positive, conscio dell’importanza tatitca della punta; solo dopo la risposta definitiva dei test di laboratorio la Lazio saprà se schierare il suo bomber dal primo minuto o valutare alternative in attacco, come Noslin.
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