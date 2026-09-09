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C’è preoccupazione per Pinamonti: in programma gli esami strumentali dopo l’infortunio alla caviglia

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C’è preoccupazione per Pinamonti, uscito malconcio dalla trasferta di Udine. Oggi sono in programma gli esami strumentali

Destano preoccupazioni le condizioni di Andrea Pinamonti, uscito malconcio dalla trasferta di Udine. L’attaccante è infatti finito in infermeria a causa di un problema fisico accusato durante il match contro i friulani, mettendo in dubbio la sua presenza per la prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma sabato all’Olimpico nella quarta giornata di Serie A.

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Pinamonti e l’infortunio alla caviglia: la situazione

Il centravanti ha subito una durissima botta alla caviglia, costringendo lo staff medico capitolino a monitorare le sue condizioni fin dai primi minuti successivi al triplice fischio della gara di Udine.

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Pinamonti a rischio per il Milan: decisivi gli esami

Come riporta Il Messaggero, nelle prossime ore Pinamonti si sottoporrà a tutti gli esami strumentali necessari per chiarire la reale entità della contusione e definire la diagnosi dettagliata. La preoccupazione principale dello staff sanitario riguarda l’eventuale presenza di lesioni o forte infiammazione. L’obiettivo fondamentale è capire in quanto tempo l’attaccante potrà tornare ad allenarsi a pieno regime sul campo.

Le scelte di Gattuso se Pinamonti non recupera

L’esito degli accertamenti medici stabilirà se Pinamonti riuscirà a stringere i denti e ad aggregarsi al gruppo per il big match contro i rossoneri. Mister Gattuso attende con ansia notizie positive, conscio dell’importanza tatitca della punta; solo dopo la risposta definitiva dei test di laboratorio la Lazio saprà se schierare il suo bomber dal primo minuto o valutare alternative in attacco, come Noslin.

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