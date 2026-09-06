Lazio Women, Monnecchi da applausi: il gol da centrocampo che ha fatto impazzire i tifosi

Lazio Women, Monnecchi segna una rete da favola contro l’Inter che purtroppo non è bastata a Grassadonia: che gol della capitolina

La sconfitta della Lazio Women contro l’Inter ha interrotto il cammino delle biancocelesti in Serie A Women’s Cup, ma la sfida di Milano ha lasciato comunque un momento destinato a restare negli occhi dei tifosi.

A prendersi la scena è stata Margherita Monnecchi, autrice di una rete straordinaria che ha acceso la partita con una giocata individuale di altissimo livello. Un gol arrivato al 16’, frutto di una progressione incredibile e di una conclusione dalla distanza che ha sorpreso la difesa nerazzurra.

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Il coast to coast di Monnecchi ed il gran gol da metà campo

La giocata della classe ’01 nasce nella metà campo delle capitoline, precisamente dalla fascia destra, vicino al limite dell’area biancoceleste. Monnecchi riceve il pallone e riesce a liberarsi dalla pressione di due avversarie con una sterzata verso l’interno. Da quel momento inizia una cavalcata impressionante: l’attaccante accelera, supera la prima linea dell’Inter e si invola verso la porta avversaria.

Le giocatrici nerazzurre provano a rincorrerla, ma la velocità e la progressione della biancoceleste fanno la differenza. Monnecchi attraversa la metà campo palla al piede e decide di tentare la conclusione.

Il missile di Monnecchi batte il portiere dell’Inter

Dopo il coast to coast, Monnecchi lascia partire un tiro potentissimo verso la porta dell’Inter. La conclusione è precisa e difficile da controllare: il portiere nerazzurro riesce soltanto a sfiorare il pallone, senza però riuscire a impedirgli di terminare in rete.

Una rete spettacolare, nata da un’azione personale di grande coraggio e qualità tecnica, che ha ricordato quanto talento possa avere a disposizione la Lazio Women nel proprio reparto offensivo.

Nonostante il risultato finale abbia premiato l’Inter, il gol di Monnecchi resta il momento più emozionante della gara: una giocata da applausi, costruita con forza, velocità e una freddezza da grande attaccante. Un lampo individuale che ha illuminato la sfida e confermato le qualità della giocatrice biancoceleste.