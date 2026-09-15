Icardi Lazio, la pista tramonta: Gattuso blinda la scelta e si affida a Pinamonti

Icardi Lazio, tramonta definitivamente la pista che porta all’argentino: Gattuso punta sulla voglia di riscatto di Pinamonti

L’ipotesi di vedere Mauro Icardi con la maglia della Lazio è destinata a rimanere una pura suggestione di fine estate. Nonostante le voci di mercato rincorsesi di recente su possibili contatti e accordi sull’ingaggio, la pista non si concretizzerà. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il centravanti argentino, svincolato dopo quattro stagioni al Galatasaray, sta valutando offerte più ricche, in particolare da alcuni club di Premier League come l’Everton.

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Il no di Gattuso al profilo di Icardi

A spegnere sul nascere ogni trattativa non sono state solo le pretese economiche del giocatore, ma soprattutto le perplessità tattiche e ambientali di Rino Gattuso. Il tecnico biancoceleste ha espresso fin da subito fortissimi dubbi sull’opportunità di inserire un profilo ingombrante come Mauro Icardi all’interno di un gruppo coeso. Per l’allenatore, l’arrivo dell’ex capitano dell’Inter avrebbe potuto alterare i delicati equilibri dello spogliatoio.

Il punto sull’attacco senza Icardi

La società capitolina ha scelto di puntare con decisione su Andrea Pinamonti, arrivato per raccogliere l’eredità del reparto avanzato dopo le uscite in prestito di Boulaye Dia al Rennes e Petar Ratkov al Levante. L’ex Sassuolo rappresenta attualmente l’unico vero numero nove a disposizione della rosa.

La fiducia in Pinamonti oltre Icardi

La dirigenza e lo staff tecnico credono fortemente nelle qualità dell’ex Sassuolo. Il tecnico calabrese è convinto che i recenti problemi dell’attaccante siano legati unicamente a una condizione fisica non ancora ottimale, complici un’estate tribolata e un fastidioso trauma alla caviglia che ne ha limitato il rendimento. Tramontata definitivamente la pista Icardi, la Lazio prosegue dritta per la sua strada.