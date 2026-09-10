Lazio Women, Pinzani annuncia il nuovo progetto: «Costruire prima di vincere, ciclo triennale per tornare ai vertici»

Lazio Women, il direttore sportivo biancoceleste Pinzani fa il punto dopo l’eliminazione dalla Women’s Cup: le parole

Dopo la mancata qualificazione alle semifinali della Women’s Cup, il direttore sportivo della Lazio Women Raffaele Pinzani è intervenuto ai canali ufficiali del club per analizzare il momento della squadra e illustrare il nuovo percorso avviato dalla società.

Il dirigente biancoceleste ha spiegato come la formazione femminile sia all’inizio di un progetto più ampio, con un orizzonte temporale triennale e l’obiettivo di costruire basi solide prima di puntare ai risultati più ambiziosi.

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Le parole del direttore sportivo della Lazio Women

Il primo tema affrontato è stato quello del rinnovamento della rosa, profondamente modificata rispetto al passato.

NUOVO PROGETTO – «È stato fatto un cambiamento totale per riaprire un ciclo, triennale, e alla fine di questi tre anni, se saremo bravi, lotteremo per le alte posizioni: la Lazio non deve vincere, ma costruire. Poi, una volta costruito, potremo anche vincere».

ROSA E INVESTIMENTI – «Abbiamo ringiovanito la rosa, ma con tante calciatrici di proprietà, e anzi arriverà un rinnovo importante la prossima settimana».

SOSTEGNO DEL CLUB – «Il calcio femminile non ha ricavi, tutto quello che è stato fatto è stato reso possibile grazie al lavoro del presidente Lotito, e un ringraziamento voglio mandarlo anche al Ds Fabiani».

ULTIMO RINFORZO – «Il mercato nostro è aperto fino al 21 settembre, la prossima settimana arriverà un’ultima calciatrice e poi a quel punto il nostro lavoro sarà chiuso».

MERCATO – «Serve pazienza, come per il maschile ci sono dinamiche che vanno a incidere, non tutte le settimane sono uguali. Pensiamo per esempio all’attaccante, il ruolo più difficile da trovare: ce ne serviva una, ne abbiamo poi trovate due, incassando per altro anche qualche no».