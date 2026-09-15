Isaksen e Provstgaard conquistano la Danimarca: doppia chiamata per i biancocelesti

Isaksen e Provstgaard chiamati a rapporto da Riemer per gli impegni di Nations League: le ultime verso le sfide della Nazionale

La Lazio continua a vedere crescere il peso dei propri giocatori anche a livello internazionale. Il commissario tecnico della Danimarca Brian Riemer ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Norvegia, Galles e Portogallo, inserendo nell’elenco due calciatori biancocelesti: Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard.

Una doppia convocazione che rappresenta un riconoscimento importante per il percorso dei due giocatori e conferma la presenza della Lazio all’interno del panorama delle nazionali europee.

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Isaksen, la fiducia della Danimarca dopo la crescita con Gattuso

Tra i convocati figura ancora una volta Gustav Isaksen, esterno offensivo arrivato alla Lazio per diventare un elemento importante del progetto tecnico.

Il danese sta cercando continuità in biancoceleste e la gestione di Gennaro Gattuso punta a valorizzarne soprattutto le qualità nell’uno contro uno, la velocità e la capacità di creare superiorità sulla fascia. La chiamata della nazionale può essere un ulteriore stimolo per il classe 2001, chiamato ora a confermare anche con la Danimarca i progressi mostrati nel percorso con la Lazio.

Provstgaard, nuova occasione internazionale per il difensore

In lista anche Oliver Provstgaard, giovane difensore che rappresenta uno dei profili più interessanti della rosa biancoceleste.

Il centrale danese è stato inserito in un reparto che comprende giocatori di grande esperienza come Andreas Christensen e Joachim Andersen, un segnale importante della considerazione ricevuta dallo staff tecnico della nazionale.

Per Provstgaard questa convocazione rappresenta un passaggio significativo nella sua crescita, soprattutto in una fase nella quale sta cercando spazio e continuità nella Lazio.

Due convocati e una rosa sempre più internazionale

La doppia chiamata della Danimarca conferma la dimensione internazionale raggiunta dalla squadra di Gattuso. Dopo un avvio di stagione positivo, con risultati che hanno riportato entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, anche il valore dei singoli continua a essere riconosciuto oltre i confini italiani.

Per la Lazio sarà importante gestire il periodo delle nazionali, considerando anche il calendario fitto e gli impegni ravvicinati. Intanto Isaksen e Provstgaard si preparano a rappresentare il club con la maglia della Danimarca, portando ulteriore visibilità al progetto biancoceleste.