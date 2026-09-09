Dele-Bashiru torna a disposizione di Gattuso. Rovella verso il forfait con il Milan

Lazio, Fisayo Dele-Bashiru accelera, ma Nicolò Rovella non forma. Tutte le novità da Formello in vista della partita contro il Milan di

L’infermeria resta affollata in casa Lazio, ma per Gennaro Gattuso arriva una notizia positiva in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan. Tra i quattro giocatori attualmente fermi ai box, infatti, Fisayo Dele-Bashiru è quello più vicino al rientro.

Il centrocampista nigeriano potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo già tra oggi e domani. Un recupero importante per la squadra biancoceleste, che sta affrontando questo periodo con diverse assenze e con la necessità di ampliare nuovamente le rotazioni a disposizione del tecnico.

Se il rientro dovesse essere confermato, Dele-Bashiru potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato contro il Milan. Difficilmente partirà dal primo minuto, considerando il periodo lontano dal campo, ma la sua presenza in panchina rappresenterebbe comunque una soluzione in più per Gattuso.

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Marusic e Rovella verso il recupero: resta difficile il Milan

Situazione differente per gli altri giocatori alle prese con problemi fisici. Adam Marusic e Nicolò Rovella continuano il loro percorso di recupero, ma per entrambi appare complicato un rientro già contro il Milan. I due calciatori sperano di poter tornare a disposizione per la sfida successiva contro il Venezia, ma l’ipotesi più probabile porta a un rientro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

La Lazio non vuole correre rischi con due elementi importanti della rosa e preferisce gestire con attenzione il loro recupero. L’obiettivo è permettere a Gattuso di ritrovare giocatori pienamente disponibili, evitando possibili ricadute.

Cataldi ai box: rientro previsto a metà ottobre

Tra gli indisponibili resta anche Danilo Cataldi, per il quale i tempi di recupero sono più lunghi rispetto agli altri compagni. Il centrocampista romano dovrebbe tornare a lavorare sul campo soltanto intorno alla metà di ottobre. Una tempistica che lo rende indisponibile ancora per diverse partite e costringe Gattuso a trovare alternative nella zona centrale del campo.

Il tecnico biancoceleste dovrà quindi continuare a gestire una situazione complicata, aspettando il progressivo recupero dei giocatori fermi ai box. Il possibile ritorno di Dele-Bashiru rappresenta però un primo passo verso il ritorno alla normalità.

Lazio, Gattuso aspetta rinforzi dall’infermeria

La gestione degli infortuni sarà uno dei temi principali delle prossime settimane per la Lazio. Dopo un avvio di stagione positivo, con risultati importanti e una squadra che ha ritrovato entusiasmo, Gattuso ha bisogno di recuperare più alternative possibili.

Il rientro di Dele-Bashiru potrebbe quindi dare nuova energia al gruppo già dalla sfida contro il Milan, mentre per Marusic, Rovella e Cataldi bisognerà attendere ancora.

L’obiettivo dello staff medico e tecnico è chiaro: recuperare gli indisponibili senza forzare i tempi, così da presentarsi alla ripresa del campionato con una rosa più completa e maggiori possibilità di scelta.