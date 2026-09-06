Formazioni ufficiali Inter Lazio Women, le scelte dei due tecnici per la sfida della terza giornata di Serie A Women’s Cup

L’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano si veste a festa per ospitare il grande classico tra Inter e Lazio, valido per la terza giornata del girone A della Serie A Women’s Cup. Come riportato dai comunicati e dalle distinte ufficiali del match, i due allenatori hanno sciolto le ultime riserve prima del fischio d’inizio affidato all’arbitro Davide Gandino della sezione di Alessandria.

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Le scelte tattiche nell’Inter di Sassarini per superare la Lazio

Il tecnico nerazzurro David Sassarini si affida a un undici d’attacco guidato tra i pali da Rúnarsdóttir. La linea difensiva vede protagoniste Van Diemen, Andres e Robustellini, mentre a centrocampo la qualità di Vilhjálmsdóttir e Garcia servirà a innescare il reparto offensivo. In avanti occhi puntati sul talento di Bugeja, Payne, Schough e la trascinatrice Cambiaghi. In panchina pronte a subentrare armi importanti come Glionna, Bartoli e Polli.

La risposta della Lazio e la strategia contro l’Inter di Grassadonia

Sull’altro fronte, il mister biancoceleste Gianluca Grassadonia risponde schierando Cetinja tra i pali e una cerniera difensiva solida guidata da Connolly, Masu e Roddar. A centrocampo spazio alle geometrie di Zanoli, Castiello e Portales, mentre le ripartenze saranno affidate all’imprevedibilità di Monnecchi e Zannini.

La chiave offensiva della Lazio per mettere in difficoltà l’Inter

Il peso dell’attacco delle aquile graverà sulle spalle del tandem formato da Ngueleu e Visentin, chiamate a scardinare la retroguardia milanese. Grassadonia potrà inoltre contare a gara in corso sulla freschezza di carte preziose dalla panchina come Goldoni, Longobardi e Camacho.