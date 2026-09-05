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Lazio Primavera senza Galassi contro il Parma. Si punta al rientro nella prossima gara
Galassi non ce la fa. Assenza pesante nella formazione odierna della Lazio Primavera: si spera per la seguente gara
Il percorso dei giovani talenti biancocelesti nel campionato Primavera 1 registra un inatteso stop di natura fisica per uno dei suoi volti nuovi più attesi. La Lazio Primavera è scesa sul campo per affrontare il Parma in occasione della terza giornata del torneo giovanile, bloccata al momento sul punteggio di parità a reti inviolate. La notizia che fa più rumore, tuttavia, riguarda l’assenza pesante di Bruno Galassi tra i convocati scelti dall’allenatore Punzi per questo delicato impegno casalingo contro la compagine emiliana.
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L’infortunio di Bruno Galassi e lo stop dopo l’arrivo dal Real Madrid
Il calciatore, approdato nella Capitale nel corso della recente sessione estiva di mercato direttamente dal blasonato settore giovanile del Real Madrid, si è fermato a causa di un problema fisico inaspettato. Il giocatore aveva iniziato la sua avventura italiana nel migliore dei modi, disputando da titolare le prime due partite stagionali e mostrando subito spunti di classe purissima. Purtroppo un guaio fisico ne ha interrotto la crescita, costringendolo a saltare il match odierno e lasciando un vuoto importante.
I tempi di recupero e l’attesa della Lazio per Bruno Galassi
La dirigenza e lo staff medico seguono con grande attenzione l’evoluzione clinica del ragazzo per evitare rischi inutili e pianificare un rientro in piena sicurezza. La speranza concreta di tutto l’ambiente della Lazio è quella di riuscire a recuperare pienamente Bruno Galassi in vista della prossima e ostica trasferta sul campo del Cesena, un appuntamento in cui la squadra avrà bisogno della qualità e della fantasia del talento iberico per puntare con decisione all’intera posta in palio.
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