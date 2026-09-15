Noslin in uscita? Arriva un’offerta dagli Emirati: il club biancoceleste chiude al prestito

Noslin può lasciare la Lazio? Il mercato è terminato in Italia ma resta aperto in alcuni campionati: la società valuta l’offerta

Il mercato della Lazio potrebbe ancora regalare qualche movimento, ma questa volta in uscita. Nonostante la chiusura della sessione italiana, alcuni campionati sono ancora operativi e tra questi c’è quello degli Emirati Arabi Uniti, dove sarà possibile effettuare operazioni fino al 28 settembre.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, proprio dagli Emirati sarebbe arrivata una proposta per Tijjani Noslin, attaccante diventato una delle risorse a disposizione di Gennaro Gattuso in questa prima parte di stagione.

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Noslin, la Lazio non apre al prestito

La formula dell’offerta non avrebbe però convinto la società biancoceleste. Il club avrebbe ricevuto una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta poco conveniente considerando il percorso intrapreso dal giocatore.

La Lazio, infatti, punta a valorizzare Noslin durante la stagione e non sembra intenzionata a privarsi di un elemento che Gattuso sta riuscendo a coinvolgere maggiormente nel progetto tecnico. L’attaccante olandese, dopo essere stato utilizzato spesso in ruoli diversi, ha trovato maggiore continuità nelle ultime settimane, diventando una valida alternativa offensiva.

Un addio cambierebbe i piani della Lazio

Al momento, quindi, l’ipotesi più probabile è che l’offerta venga respinta, salvo eventuali rilanci che potrebbero modificare lo scenario.

Una cessione di Noslin a mercato italiano chiuso avrebbe infatti conseguenze importanti per la Lazio. La società si troverebbe costretta a valutare il mercato degli svincolati per garantire a Gattuso un’alternativa in attacco e non lasciare scoperto un reparto già costruito con precise gerarchie.

Per ora il futuro dell’ex Hellas Verona resta ancora a Roma: la volontà della Lazio è quella di continuare il percorso di crescita iniziato con il nuovo allenatore.