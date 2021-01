Parma, per D’Aversa sei sconfitte su sei contro Inzaghi

Roberto D’Aversa prosegue nella sua “maledizione” contro la Lazio. Il tecnico del Parma, subentrato a Fabio Liverani, ha perso la sesta partita in sei precedenti contro la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la sconfitta del Tardini del 10 gennaio, i ducali sono usciti dalla Coppa Italia, perdendo all’Olimpico negli ottavi contro Muriqi e compagni. Per l’allenatore degli emiliani trattasi ad ogni modo di uno dei k.o. più incoraggianti contro i capitolini, data la presenza in campo di alcuni esordienti e di diversi ragazzi giovanissimi. In un simile numero di partite D’Aversa diventa l’allenatore con cui il mister piacentino della Lazio vanta il miglior score tra i tecnici attualmente sulle panchine di compagini della massima serie.