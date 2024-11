Parma Lazio, Baroni va al Tardini: il rendimento delle due squadre

Parma Lazio, i biancocelesti cercano continuità in trasferta. I ducali in fondo alla classifica per punti presi in casa

La squadra di Marco Baroni, reduce da due vittorie consecutive in trasferta in Serie A (Como e Monza), cerca continuità anche allo Stadio Tardini di Parma. La Lazio infatti in questa stagione su 28 punti in campionato, ne ha conquistati solamente 9 in trasferta: frutto di 3 vittorie e 3 sconfitte.

I biancocelesti sono settimi per punti conquistati fuori casa, vincendo avrebbero l’opportunità di superare il Bologna in questa speciale classifica. D’altra parte i ducali sono al 18° posto per rendimento casalingo, 5 punti all’attivo, peggio ha fatto solo il Monza.