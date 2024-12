Pagelle Parma Lazio: Castellanos l'ultimo ad arrendersi; Gila bene, ma quell'errore... Rovella nervoso per l'ingiustizia, ma due errori gravi - Lazio News 24

Pagelle Parma Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Parma Lazio, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25.

Provedel 6: Mai chiamato in causa con un intervento, sui gol non può fare nulla

Lazzari 6: Garantisce spinta e supporto, ma non fa niente fuori dall’ordinario

Gila 5: Battaglia con Bonny in ogni zona del campo, forse anche troppo (giallo evitabile preso nella rissa di fine primo tempo, proprio con Bonny), nella ripresa però l’errore che apre al 2-0 è da matita rossa. Peccato, fino a quel momento era uno dei migliori…



Romagnoli 6: poche colpe sul primo gol, il passaggio di Rovella è debole, certo poteva essere più reattivo, ma… Nella ripresa vicino al pari con un colpo più di faccia che di testa, ma Suzuki gli dice no

Pellegrini 6: Non fa mancare la spinta a sinistra, mette dentro alcuni palloni velenosi che però non vengono sfruttati, un po’ per meriti degli avversari, un po’ per colpe dei suoi.

Guendouzi 6: In una giornata difficile per i suoi, lui la costante. Recupera, combatte e smista palloni: come sempre indispensabile.

Rovella 5.5: Difficile dare un giudizio: fa un grande gol, annullato perchè il VAR funziona così e Zuferli è grottescamente fiscale, si muove tantissimo e ci prova tante volte. Certo, l’errore sul gol subito e il giallo – che gli farà saltare il Napoli – pesano…

Dele-Bashiru 5: La sua occasione dal primo minuto che in campionato non succedeva da agosto, ma non la sfrutta: impreciso e fuori all’intervallo per Pedro.

Isaksen 5.5: si vede poco, ma in due occasioni sceglie sempre la soluzione sbagliata: nel primo tempo mette dentro un pallone dove forse poteva tirare e nella ripresa, quando si poteva mettere in mezzo, prova il tiro.

Castellanos 6.5: l’ultimo ad arrendersi: va vicino al gol nel primo tempo, lo segna, ma in evidente offside, ma poi nel finale dà l’illusione con un gol da rapace d’area.

Zaccagni 6.5: sempre prezioso, crea molte occasioni per se e per i compagni. Si guadagna anche un rigore, ma il VAR gli dice di no. Ferma qui

Pedro 6: Alcuni spunti, ma non riesce a mettere il suo tocco nella gara

Tchaouna 6: Non una prestazione sufficiente, perché spreca almeno quattro occasioni (tre, una è una prodezza di Suzuki), ma mezzo voto in più perché dimostra di avere voglia. Deve migliorare, ma il potenziale c’è.

Baroni 5.5: Molto nervoso, e giustificato, contro la terna arbitrale e il quarto uomo, ma i due gol subiti in avvio di primo tempo e ripresa riportano indietro la Lazio ad errori di inizio stagione che sembravano ormai lontani.