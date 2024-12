Parma Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

l match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25 tra Parma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la vittoria in campionato con il Bologna, la Lazio è ospite del Parma al Tardini nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024/25, prima dopo la sosta.

Parma-Lazio 1-0: sintesi e moviola

45’+7′ – FINE PRIMO TEMPO

45’+5′ – Si animano gli animi! Su un contatto di Man su Pellegrini si scatena una piccola rissa, coinvolti i giocatori in campo e parte della panchina del Parma. Zuferli ammonisce Bonny e Gila.

45’+2′ – L’Arbitro va a rivedere le immagini: niente rigore

45’+1 – RIGORE LAZIO: Contatto Keita Zaccagni, che ostacola il capitano biancoceleste: Zuferli non ha dubbi e indica il dischetto.

45′ – 3 minuti di recupero

42′ – OCCASIONE LAZIO! Zaccagni manda sul fondo Pellegrini: cross su cui non arrivano ne Suzuki ne Castellanos: palla a Isaksen che calcia di prima intenzione a rete, ma Valeri salva sulla linea!

37′ – Gol annullato alla Lazio: Castellanos riceve in offisde su palla di Rovella: grande conclusione al volo, ma si alza la bandierina. Fuorigioco netto e nessun biancoceleste protesta.

33′ – Giallo per Keita che si spende un giallo per fermare Zaccagni.

32′ – Applausi del settore ospiti: dalla curva del Parma uno striscione per Gabriele Sandri.

30′ – Check del VAR per un presunto tocco di mano di Romagnoli: il controllo fa chiarezza, nessun tocco di mano.

30′ – Ammonito Rovella: intervento a gamba tesa su Sohm in evidente ritardo. Giallo pesante: salterà il Napoli.

27′ – Cross dalla destra per Castellanos che salta più in alto di tutti: Suzuki battuto, ma salva Balogh sulla linea.

25′ – Schema su corner dei ducali che manda Delprato in condizione di tirare, ma la palla finisce sull’esterno della rete.

24′ – Contropiede Parma, Sohm va via di potenza e serve Cancellieri in profondità: grande intervento di Gila a mettere in Corner.

22′ – Rovella ci prova di nuovo dal limite, ma questa volta il tiro non impensierisce Suzuki.

20′ – Occasione per il Parma: Haj riceve palla dal limite e calcia di punta per anticipare l’intervento dei difensori biancocelesti. Palla centrale e preda di Provedel.

15′ – Lazzari pesca Isaksen in profondità, non tira, ma mette in mezzo per Zaccagni: c’è Leone che chiude.

13′ – Dopo l’inizio a mille, primo momento di break della partita: la Lazio in avanti, ma il Parma si difende con ordine, cercando poi di

8′ – Non un secondo di respiro al Tardini: Bonny riceve in mezzo e si coordina, ma calcia altissimo.

7′ – Reazione immediata della Lazio, sempre con Rovella, che prova la conclusione al volo da fuori area. Palla fuori di poco.

6′ – GOL PARMA: Rovella perde palla su un passaggio su Romagnoli. Intercetta Man che prende palla e mette in porta alle spalle di Provedel.

3′ – Check del Var, gol annullato a Rovella: ad inizio azione c’è un contatto che vede proprio Rovella protagonista sulla trequarti. Il contatto c’è, ma non sembrava di alta intensità, ma Zuferli è molto fiscale.

2′ – GOL LAZIO: bella azione corale della Lazio da sinistra verso destro, palla di Isaksen che serve Rovella che dal limite calcia di prima intenzione con l’interno.

1′ – Calcio d’inizio, primo controllo del Parma.

Migliore in campo Lazio

a fine partita

Parma-Lazio 1-0: risultato e tabellino

6′ Man

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. A disp. Chichizola, Valenti, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Almqvist, Hainaut, Camara, Coulibaly, Hernani, Mihaila, Corvi, Di Chiara. All. Pecchia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp. Mandas, Furlanetto, Marusic, Gigot, Patric, Pedro, Tchaouna, Noslin. All. Baroni.

Amm: Rovella, Keita