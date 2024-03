Pagelle Lazio-Udinese: disastro totale, i cambi non funzionano – VOTI

Pagelle Lazio-Udinese: i voti ai protagonisti del match valido per la ventottesima giornata della Serie A 2023/24

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Udinese, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

PROVEDEL 6: para il parabile e anche di più nel primo tempo, nulla può su quei due gol. Rischia tanto con quel dribbling nel finale. (90’+8 MANDAS SV).

LAZZARI 5: qualche buono spunto nel primo tempo, si addormenta nella ripresa. Ha sul piede la palla del 2-2, ma nell’uno contro uno con Okoye spreca malamente.

GILA 6: ancora una volta tra i più positivi, lotta su ogni pallone e tiene in piedi la baracca come può. E’ indispensabile averlo in questo momento.

ROMAGNOLI 5.5: tanto, troppo nervosismo. Perde la pazienza dopo i primi gol, il giallo di frustrazione è il segnale di una serata storta e finita male.

HYSAJ 5: dorme anche lui in occasione dei gol dei friulani, praticamente invisibile in fase offensiva.

VECINO 6: un po’ in affanno ma è nettamente il più pericoloso dei suoi. Qualche buon taglio nella ripresa, ma non riesce a centrare la porta.

CATALDI 5.5: cala con il passare dei minuti. Nel primo tempo la smista bene, poi nella ripresa il centrocampo friulano ha il sopravvento e sparisce anche lui. (60′ KAMADA 5: come se non fosse mai entrato. Non aggiunge nulla ad una squadra che deve andare a caccia del 2-2).

LUIS ALBERTO 5.5: stesso discorso fatto per i compagni. Parte al top, dispensando giocate da fuoriclasse a destra e sinistra, per poi deprimersi una volta che l’Udinese va sul 2-1. (80′ PEDRO SV).

FELIPE ANDERSON 5.5: qualche buono spunto, ma difetta troppo di imprecisione. Resta sorprendentemente negli spogliatoi all’intervallo, ma aveva combinato poco. (46′ ISAKSEN 5.5: ci prova, ma non la svolta come ci si aspetta).

IMMOBILE 5: lotta tanto come al solito, ma spreca un’altra buona occasione da posizione pericolosa. Sorpreso dal cambio, noi un po’ meno. (60′ CASTELLANOS 5: tante sponde, tutte sbagliate, e zero tiri. Mai in partita).

ZACCAGNI 5.5: un paio di buone occasioni ma la fortuna non gli sorride. Nella ripresa si incaponisce troppo nell’azione personale.

MARTUSCIELLO 4.5: cambi con poco senso logico, squadra allo sbando mentalmente e anche fisicamente. E l’Europa, non solo la Champions, ormai appare solamente come un miraggio.