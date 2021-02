Paganin su Inter-Lazio: «Patric e Hoedt non sono all’altezza dei titolari»

Antonio Paganin ha commentato ai microfoni di TMW Radio la sconfitta della Lazio contro l’Inter a San Siro: le sue parole

«La copertina va data all’Inter. Era ora che la squadra più forte fosse in testa al campionato. Dimostrazione di forza con la Lazio e ora arriva al derby da capolista. A me la Lazio ieri sera è piaciuta molto. Inzaghi aveva anche due assenti dietro. La differenza l’hanno fatta gli attaccanti e i difensori. Patric e Hoedt non erano all’altezza dei titolari. A centrocampo l’Inter abbina quantità a qualità. Eriksen ha cambiato il suo atteggiamento, finalmente. Ha trovato quell’equilibrio per imparare il calcio italiano e quel sacrificio che serve per adattarsi».