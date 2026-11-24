Giancarlo Padovan, noto giornalista, si è espresso in merito alla tortuosa Serie A! Uno sguardo alla Lazio guidata da Gennaro Gattuso: le parole

La Lazio continua a essere una delle protagoniste più sorprendenti di questo avvio di Serie A. Il rendimento della squadra di Gennaro Gattuso ha modificato le aspettative della vigilia, portando i biancocelesti a confrontarsi con realtà costruite con obiettivi e investimenti differenti.

Per analizzare questo primo scorcio di campionato, Giancarlo Padovan è intervenuto in esclusiva ai microfoni di InterNews24, soffermandosi sulla lotta al vertice e sulle gerarchie che, a suo giudizio, potrebbero delinearsi nei prossimi mesi.

Padovan analizza la corsa al vertice

Il giornalista ha indicato l’Inter come principale candidata alla vittoria del campionato, individuando nella Roma la squadra maggiormente attrezzata per contenderle il titolo. La Lazio, invece, viene considerata una formazione in grado di competere per un piazzamento in Champions League, pur senza essere indicata come possibile vincitrice dello scudetto.

Un commento più generale sulla Serie A. Ci siamo soffermati sull’Inter, ma questo inizio di stagione vede, quasi sorprendentemente per la Lazio, un duello tutto romano in testa alla classifica, un Milan che sta crescendo molto bene, mentre Juventus e Napoli faticano. Un commento più generale su questo primo scorcio di campionato?

«Secondo me la Lazio è una squadra che non doveva essere lì, ma ha dimostrato di meritare di essere lì. Per me la grande antagonista dell’Inter, che resta la favorita, è la Roma. La novità delle ultime settimane è il Milan. Per conto mio Juve e Napoli non rientrano neppure fra le prime quattro. Secondo me non rientrano per niente fra le prime quattro. La Roma, come ho detto, è l’antagonista dell’Inter.

La Lazio invece non vincerà lo scudetto, ma certamente può rientrare tra le prime quattro. Credo abbia faticato il Como perché ha una rosa risicata, come tutti è preda degli infortuni. Anche stasera non lo vedo tanto bene con l’AEK. Il Como lo vedo più fuori che dentro».

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L’obiettivo indicato da Padovan

Nella lettura di Padovan, dunque, la Lazio rappresenta una delle sorprese più significative del campionato, ma il suo percorso va distinto dalla corsa per il titolo. Il giornalista riconosce ai biancocelesti il merito di aver raggiunto una posizione che alla vigilia non sembrava prevedibile e individua nella qualificazione alla prossima Champions League un traguardo concreto.

Lazio, Inter e Roma nella corsa scudetto

La previsione di Padovan ridisegna così le gerarchie della parte alta della classifica: Inter favorita, Roma indicata come principale antagonista e Lazio candidata a inserirsi stabilmente nella corsa alle prime quattro posizioni. Una valutazione che conferma comunque il peso specifico assunto dalla squadra di Gattuso dopo questo sorprendente avvio di stagione.

Leggi l’intervista integrale in esclusiva a Giancarlo Padovan su InterNews24