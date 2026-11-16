Infermeria Lazio, arrivano degli aggiornamenti importanti da Formello sulle condizioni di tre giocatori chiave dopo gli esami: si tratta di Zaccagni, Tavares e Frattesi

Il conto alla rovescia verso la ripresa del campionato di Serie A è ormai entrato nel vivo a Formello. La Lazio si prepara a tornare in campo sabato 21 novembre alle ore 15:00, quando allo stadio Olimpico affronterà il Lecce nella sfida valida per la 12ª giornata. La pausa per gli impegni delle Nazionali si è rivelata preziosa per consentire a Gennaro Gattuso di riordinare le idee e monitorare da vicino la situazione dell’infermeria.

Proprio in tal senso, il club capitolino ha diffuso un bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi, fornendo indicazioni fondamentali in vista del prossimo impegno di campionato.

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Infortunati Lazio: le condizioni di Zaccagni e Tavares

Le notizie più confortanti arrivano dagli esami strumentali effettuati dai due esterni, entrambi alle prese con percorsi di recupero mirati per superare i rispettivi stop fisici. Per il numero 10 si intravede ormai il rientro con i compagni, mentre prosegue regolarmente la tabella riabilitativa del terzino portoghese, infortunatosi nella gara contro il Napoli. Ecco quanto comunicato dalla società biancoceleste:

«Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.

Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma».

Sospiro di sollievo per Frattesi

Attenzione massima era rivolta anche alle condizioni di Frattesi, rientrato in anticipo dal ritiro della Nazionale Italiana. Gli accertamenti svolti dallo staff medico hanno fortunatamente scongiurato problemi strutturali, regalando un sospiro di sollievo a Gattuso:

«Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni».

Verso Lazio Lecce: la gestione degli infortunati nei prossimi giorni

I prossimi allenamenti a Formello saranno dunque decisivi per capire chi tra Mattia Zaccagni e Davide Frattesi potrà strappare la convocazione per la sfida casalinga contro i salentini, mentre per Nuno Tavares si continuerà senza forzature fino alla completa guarigione.