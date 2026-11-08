Lazio Primavera, vittoria al cardiopalma contro il Cagliari! Sulejmani firma il colpo al 90′

Lazio Primavera, successo pesantissimo in trasferta contro il Cagliari: i biancocelesti dominano territorialmente nella ripresa e trovano il gol decisivo con Sulejmani

La Lazio Primavera conquista una vittoria importante nella 10a giornata del campionato Primavera 1 2026/2027, imponendosi per 1-0 sul campo del Cagliari. A regalare i tre punti alla formazione allenata da Stefano Punzi è Sulejmani, protagonista assoluto con una splendida conclusione mancina al 90′. Un successo arrivato al termine di una partita combattuta, nella quale i biancocelesti hanno progressivamente preso il controllo delle operazioni, creando numerose occasioni e trovando sulla propria strada un portiere avversario particolarmente ispirato.

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Ferrante colpisce la traversa: primo tempo ricco di occasioni

L’avvio della sfida vede il Cagliari di Gallego cercare subito di mettere pressione agli ospiti. Costa conquista un calcio d’angolo e Mawassa, sugli sviluppi, sfiora il vantaggio con un colpo di testa. Al 10′ è Goryanov a impegnare D’Alessio direttamente dalla bandierina, ma la Lazio reagisce prontamente e alza il ritmo della propria manovra offensiva.

La prima grande occasione biancoceleste arriva al 16′, quando Ferrante si rende protagonista di un colpo di testa ravvicinato che si stampa sulla traversa. Un episodio che dimostra la pericolosità della formazione capitolina.

Lo stesso Ferrante torna a impensierire la difesa rossoblù al 37′, calciando una punizione che costringe Sarno a intervenire per evitare il gol. Prima dell’intervallo è invece Costa a tentare la conclusione di prima intenzione, trovando la risposta attenta di D’Alessio.

Assedio biancoceleste nella ripresa: Sarno nega più volte il vantaggio

Il secondo tempo si apre con una Lazio decisamente più aggressiva e determinata a sbloccare il risultato. La squadra di Punzi conquista campo, aumenta la pressione offensiva e costringe gli avversari a difendersi nella propria metà campo.

Al 48′ Baldi prova a sorprendere Sarno con un sinistro insidioso, ma il portiere rossoblù riesce a respingere. Sei minuti più tardi lo stesso Baldi va nuovamente vicinissimo al vantaggio, trovando però il salvataggio sulla linea di Lo Verde. Il Cagliari prova a reagire attraverso alcune modifiche tattiche, senza riuscire a interrompere stabilmente il predominio territoriale degli ospiti.

Al 65′ arriva un’altra grande occasione per la Lazio: Pernaselci colpisce di testa, ma Sarno compie un intervento determinante e mantiene il risultato sullo 0-0. I biancocelesti devono anche prestare attenzione alle ripartenze avversarie. Al 74′, infatti, Costa sfiora il palo sugli sviluppi di un cross di Bahlaouane, facendo correre un brivido alla retroguardia laziale.

Lazio Primavera, Sulejmani decisivo al 90′: Punzi conquista tre punti preziosi

La formazione di Punzi non smette di crederci e continua a cercare il gol fino agli ultimi istanti. All’87’ Sarno si rende protagonista di un’altra doppia parata, impedendo ancora una volta alla Lazio di trovare la rete.

La resistenza del Cagliari viene però spezzata al 90′. Sulejmani riceve il pallone all’interno dell’area di rigore, protegge la sfera spalle alla porta e riesce a trovare lo spazio necessario per girarsi e calciare. Il suo sinistro è preciso e imprendibile: il pallone finisce in rete e regala il vantaggio ai biancocelesti.

Per la Lazio Primavera si tratta di un successo significativo, ottenuto lontano da casa grazie alla determinazione e alla capacità di mantenere alta la pressione offensiva fino all’ultimo minuto. Una prestazione che offre indicazioni positive a Punzi, soprattutto per la quantità di opportunità create e per la volontà dei suoi ragazzi di inseguire la vittoria senza accontentarsi del pareggio.