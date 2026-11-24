Lazio, formazione biancoceleste da record con Gattuso: prima in Serie A a quota 32 punti dopo 12 giornate davanti a Roma e Inter. L’analisi

C’è un’aria nuova che soffia su Formello e sull’intero campionato di Serie A. La Lazio guidata da Gennaro Gattuso non si limita più a sorprendere, ma sta letteralmente riscrivendo i libri di storia del club biancoceleste. Il netto 3-0 inflitto al Lecce allo Stadio Olimpico — maturato grazie alla doppietta di Tijjani Noslin e al sigillo finale di Davide Frattesi — proietta la squadra a quota 32 punti dopo dodici giornate, frutto di dieci vittorie, due pareggi e zero sconfitte.

Si tratta del miglior avvio di sempre nella storia della società in massima serie, un ruolino di marcia che nell’era dei tre punti a vittoria resta secondo soltanto alla Juventus 2005/06 allenata da Fabio Capello, capace di toccare i 33 punti allo stesso punto del torneo, permettendo oggi ai capitolini di guardare tutti dall’alto con quattro lunghezze di vantaggio sull’Inter.

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Lazio da record: la rivoluzione tattica e atletica firmata Gattuso

Arrivato in estate tra lo scetticismo generale per raccogliere la pesante eredità di Maurizio Sarri, reduce da due stagioni prive di coppe europee e concluse al nono posto, Gattuso ha trasformato in pochi mesi un gruppo sfiduciato in una macchina agonistica implacabile. Archiviato il palleggio orizzontale del passato, la Lazio ha abbracciato un 4-3-3 verticale, aggressivo e spietato negli ultimi sedici metri.

I biancocelesti sono la squadra che corre di più in Serie A con una media impressionante di 122,16 chilometri a partita, superando ogni singolo avversario affrontato nelle prime dodici giornate e piazzandosi al secondo posto per sprint ad alta intensità. Questa ferocia atletica si riflette direttamente nella solidità difensiva: con appena 9 reti incassate a fronte di 25 gol realizzati, quella della formazione capitolina è la retroguardia meno battuta del campionato, supportata da uno straordinario cinismo offensivo che ha consentito di travolgere il Lecce capitalizzando un indice di Expected Goals di appena 1,13.

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I segreti della Lazio capolista: una rosa rinnovata ed esaltata

Uno dei capolavori più evidenti dell’allenatore calabrese consiste nell’aver saputo amalgamare in tempi record un organico profondamente ridisegnato dal mercato estivo, nonostante partenze eccellenti come quelle di Provedel, Romagnoli, Gila e Pedro. Tra i pali Mandas ha raccolto con grande personalità il testimone di Provedel, protetto da una coppia centrale fisica e affidabile formata da Doekhi e Diogo Leite, mentre sulle corsie laterali Pedraza e il giovane Floriani garantiscono spinta e copertura.

A centrocampo la qualità degli inserimenti di Frattesi, il dinamismo in regia di Belahyane e l’esplosione definitiva di Kenneth Taylor assicurano equilibrio e soluzioni continue, mentre in avanti Gattuso ha rigenerato Noslin, già salito a quota 6 reti in campionato, valorizzando al contempo la profondità e il talento di Pinamonti, Isaksen e Gudmundsson.

Futuro blindato per la Lazio: spogliatoio compatto e rinnovo in arrivo

Nonostante Gattuso continui a predicare umiltà e massima prudenza davanti ai microfoni nel post-partita, l’entusiasmo attorno alla Lazio ha raggiunto livelli altissimi, restituendo compattezza e orgoglio a tutto l’ambiente. Lo spogliatoio ha già fatto filtrare la volontà unanime di non chiedere alcuna cessione nella finestra invernale di gennaio per giocarsi fino in fondo questo sogno tricolore.

Parallelamente, la dirigenza biancoceleste si è già attivata per blindare il proprio condottiero attraverso un rinnovo contrattuale accompagnato da un meritato adeguamento dell’ingaggio, così da dare continuità a un ciclo appena iniziato ma già entrato nella storia.