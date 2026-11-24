Kenneth Taylor non ha intenzione di lasciare Formello a gennaio. La società biancoceleste valuta un adeguamento anticipato dell’ingaggio del centrocampista, diventato uno dei giocatori imprescindibili per Gattuso

Quanto costerebbe oggi acquistare un centrocampista come Kenneth Taylor? È una domanda che probabilmente cominciano a porsi anche dalle parti di Formello, considerando quanto sia cresciuto il valore dell’olandese dal suo arrivo nella Capitale. La Lazio lo aveva prelevato dall’Ajax per una cifra inferiore ai 17 milioni di euro e, a distanza di meno di un anno, si ritrova in casa uno dei centrocampisti più interessanti del campionato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero di Roma, la dirigenza biancoceleste starebbe valutando la possibilità di ritoccare il suo stipendio, premiando tanto il rendimento sul campo quanto la volontà del calciatore di proseguire la propria esperienza alla Lazio, nonostante le opportunità di guadagno offerte da altri club.

Calciomercato Lazio, Taylor guadagna 1,7 milioni: perché la società pensa all’adeguamento

La situazione contrattuale di Taylor non rappresenta un’urgenza per la Lazio. L’olandese è infatti legato alla società capitolina fino al 30 giugno 2030, con uno stipendio annuale di 1,7 milioni di euro. L’eventuale adeguamento avrebbe dunque motivazioni differenti rispetto a quelle che normalmente spingono una società a convocare l’entourage di un calciatore per discutere del futuro.

Non c’è una scadenza imminente da scongiurare, quanto piuttosto la necessità di riconoscere economicamente la crescita di un giocatore che, nel giro di pochi mesi, ha assunto un peso sempre maggiore all’interno della squadra. La precedenza verrà data alle situazioni contrattuali dei calciatori in scadenza nel 2028, dopodiché dovrebbe arrivare anche il turno dell’olandese.

Intanto, a febbraio, Taylor dovrebbe ricevere il secondo premio fedeltà da 190 mila euro previsto dal suo accordo con la Lazio.

Calciomercato Lazio, Taylor ha scelto Gattuso: niente trasferimento a gennaio

Nonostante l’interessamento di società come Juventus, Brentford e Bournemouth, Taylor non sembra avere alcuna fretta di cambiare squadra. Il centrocampista avrebbe già rassicurato Gattuso sulla propria permanenza durante la sessione invernale di calciomercato. Una decisione tutt’altro che scontata, soprattutto considerando le disponibilità economiche delle società inglesi e gli stipendi che queste potrebbero garantirgli.

Perché lasciare proprio adesso una squadra nella quale si è conquistato un ruolo di primo piano e con cui sta vivendo una stagione ben al di sopra delle aspettative? Anche dal punto di vista professionale, rimanere alla Lazio potrebbe rappresentare la scelta più conveniente per l’olandese. Taylor ha trovato un allenatore che ne apprezza le caratteristiche e un sistema di gioco che gli permette di esprimersi con continuità.

Dal canto loro, Lotito e Fabiani non hanno alcun interesse a privarsi di uno dei migliori investimenti effettuati negli ultimi anni. Continuando su questi livelli, anche una valutazione di 40 milioni di euro potrebbe rivelarsi insufficiente la prossima estate.

Lazio, la crescita di Taylor passa anche dai numeri: già eguagliato il contributo della scorsa stagione

L’assist di tacco per la doppietta di Tijjani Noslin contro il Lecce è probabilmente la giocata più spettacolare del suo campionato, ma sarebbe riduttivo giudicare il rendimento di Taylor soltanto attraverso episodi del genere. L’olandese è uno di quei centrocampisti dei quali si comprende pienamente l’importanza osservando anche ciò che accade lontano dal pallone. Sa accompagnare le ripartenze, recuperare il possesso e inserirsi negli spazi lasciati liberi dai compagni.

A tutto questo si aggiunge una crescente incisività negli ultimi metri. Nelle prime dodici giornate Taylor ha collezionato due gol, due assist e un calcio di rigore procurato, quello decisivo nella trasferta di Venezia. Ha dunque partecipato direttamente a cinque reti biancocelesti, eguagliando il contributo offensivo della passata stagione, quando gli erano servite diciassette presenze.

Cinque partite in meno per raggiungere lo stesso risultato. Un progresso che aiuta a comprendere quanto il centrocampista si sia ambientato nel calcio italiano e quanto stia beneficiando del lavoro con Gattuso.

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Calciomercato Lazio, blindare Taylor significa proteggere il progetto tecnico

Per una società che non dispone delle risorse economiche delle principali concorrenti, acquistare bene è fondamentale. Altrettanto importante, però, è riuscire a trattenere i calciatori una volta che questi hanno raggiunto un rendimento superiore alle aspettative. L’investimento effettuato per Taylor, con l’Ajax che conserva il 10% sulla futura rivendita, si è rivelato particolarmente indovinato.

Ma il vero successo dell’operazione potrebbe non essere rappresentato da una futura plusvalenza. La Lazio ha finalmente trovato un centrocampista ancora relativamente giovane, tecnicamente valido, capace di incidere in entrambe le fasi e, soprattutto, desideroso di rimanere nella Capitale.

In una squadra che occupa il primo posto in classifica, cedere un giocatore del genere significherebbe anche costringere Gattuso a rivedere equilibri tattici costruiti nel corso di mesi. Ecco perché l’eventuale aumento dell’ingaggio di Taylor avrebbe un significato che va oltre il semplice premio individuale. Sarebbe un investimento sulla continuità di una squadra che, per continuare a crescere, ha bisogno innanzitutto di conservare i giocatori grazie ai quali è arrivata davanti a tutti.