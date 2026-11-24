Mercato Lazio, aleggia l’incubo del blocco nella sessione di riparazione e le riflessioni sono in corso. Tra gli obiettivi la necessità di trattenere i big

La Lazio guidata da Gennaro Gattuso si sta imponendo senza ombra di dubbio come la grande rivelazione di questa stagione. Giornata dopo giornata, la formazione biancoceleste continua a sovvertire i pronostici della vigilia, alzando costantemente l’asticella delle proprie ambizioni grazie a un’identità di gioco ormai consolidata. Eppure, proprio nel momento di massimo slancio tecnico ed emotivo, all’orizzonte si addensano nubi preoccupanti legate alle strategie di rafforzamento invernale.

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Mercato Lazio: i meriti di Gattuso e la necessità di nuovi innesti

Il lavoro fin qui svolto dall’allenatore calabrese meriterebbe un premio concreto da parte della società. Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la squadra ha dimostrato di seguire alla lettera ogni singola indicazione tattica e caratteriale di Gattuso, motivo per cui intervenire sul mercato rappresenterebbe l’occasione ideale per consolidare un percorso straordinario e dare nuova linfa a una rosa che sta dando tutto.

Dal colpo Taylor alle incognite attuali

Il precedente dello scorso anno dimostra quanto un innesto mirato nella finestra invernale possa spostare gli equilibri: dodici mesi fa, infatti, l’arrivo di Taylor si rivelò decisivo per dare qualità e peso specifico alla manovra capitolina. Oggi, tuttavia, lo scenario attorno alla sessione invernale appare decisamente più nebuloso e complesso rispetto alle aspettative di tifosi e staff tecnico.

Blocco del Mercato a gennaio: trattenere i big come unico obiettivo

Il vero nodo che rischia di frenare i piani di crescita di Gattuso riguarda la possibilità concreta di un blocco operativo nella prossima finestra di gennaio. Come sottolinea ancora Il Messaggero, qualora questo scenario dovesse materializzarsi, le ambizioni legate biancocelesti verrebbero drasticamente ridimensionate: in assenza di nuovi acquisti, l’unico vero successo per il club biancoceleste sarebbe quello di riuscire almeno a blindare l’attuale organico, evitando cessioni eccellenti e preservando il gruppo costruito dal tecnico.