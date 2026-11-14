Lazio, riecco Rovella: ritorno con gol contro il Mgarr United! Segnali importanti verso la ripresa – Lazio News 24

Lazio, segnali positivi dopo il test amichevole contro il Mgarr United: Rovella rientra e segna. Il centrocampista manda segnali importanti in vista della ripresa

Ottime notizie per Gennaro Gattuso e per tutto l’ambiente biancoceleste durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Nel test amichevole disputato a Formello contro i maltesi del Mgarr United, Nicolò Rovella è finalmente tornato a calcare il terreno di gioco, rendendosi subito assoluto protagonista.

Il regista classe 2001 ha preso immediatamente in mano le redini della manovra della Lazio, dettando i tempi di gioco, gestendo il possesso con la consueta lucidità e smistando palloni preziosi per i compagni di reparto.

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Rovella, la rete contro il Mgarr United dopo lo stop

A rendere ancora più speciale il rientro in campo dell’ex centrocampista bianconero è stato l’impatto diretto sul tabellino dei marcatori. Indisponibile dalla fine del mese di agosto a causa di un fastidioso infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a un lungo percorso riabilitativo, Rovella ha celebrato il suo ritorno siglando la rete del definitivo 3-0 al 51′: una conclusione precisa di destro dal limite dell’area, resa vincente anche da un intervento tutt’altro che impeccabile dell’estremo difensore avversario.

Prima del suo sigillo, avevano già indirizzato l’incontro le marcature realizzate nel primo tempo da Matteo Cancellieri e Diogo Leite.

Rovella, la condizione fisica e i segnali per Gattuso

Il centrocampista è rimasto in campo per 68 minuti prima di lasciare spazio al giovane Farcomeni, mostrando una condizione atletica già incoraggiante. Pur trattandosi di una sgambata utile soprattutto a non perdere il ritmo partita durante lo stop del campionato, la prestazione offerta rappresenta un segnale forte inviato a Gattuso, che ha potuto testare con soddisfazione anche il rientro di Albert Gudmundsson.

Ritorno Rovella: candidatura aperta in vista della sfida contro il Lecce

L’obiettivo dichiarato di Rovella è ora quello di scalare rapidamente le gerarchie per farsi trovare pronto alla ripresa della Serie A. In vista del prossimo impegno ufficiale di campionato contro il Lecce, il centrocampista punta a convincere il tecnico calabrese a concedergli una maglia da titolare o comunque un minutaggio significativo, offrendo un’alternativa di qualità ed equilibrio in un reparto che deve fare i conti anche con i recenti problemi fisici accusati da Davide Frattesi in Nazionale.