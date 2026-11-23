Lazio, la squadra segue Gattuso con un’unica missione: qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un “patto segreto” nello spogliatoio per evitare le sirene di mercato

A Formello non soffia soltanto il vento dei risultati positivi, ma anche quello di una compattezza rara nel calcio moderno. La Lazio plasmata da Gennaro Gattuso sta andando ben oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia, trascinata da un’identità ritrovata e da uno spogliatoio che ha scelto di stringersi attorno al proprio allenatore. Ora, però, all’orizzonte si profila una minaccia concreta: le tentazioni della sessione invernale di calciomercato.

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Calciomercato Lazio, le sirene europee per i gioielli di Gattuso

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prestazioni brillanti della Lazio non sono passate inosservate all’estero. Diversi club hanno già iniziato a sondare il terreno per alcuni protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione, a partire da Kenneth Taylor, Tijjani Noslin, Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard. Tuttavia, a sorprendere è la reazione compatta dello spogliatoio biancoceleste: nessuno dei giocatori finiti nel mirino del mercato ha manifestato l’intenzione di fare le valigie a gennaio.

Emblema di questa fedeltà sono le parole pronunciate dallo stesso Isaksen, che ha spento sul nascere ogni voce sull’Inghilterra dichiarando senza giri di parole: “La Premier? Voglio la Champions con la Lazio“.

Il patto nello spogliatoio della Lazio

Alla base di questo fronte comune c’è un dialogo diretto e sincero voluto fortemente da Gattuso. L’allenatore ha parlato faccia a faccia con i pilastri biancocelesti, raccogliendo rassicurazioni unanimi sulla volontà di portare avanti insieme il percorso intrapreso. “Siamo con Rino. Lottiamo per lui“, è il messaggio che filtra con forza dal gruppo squadra, legato a doppia mandata al carisma del tecnico calabrese e spinto dall’entusiasmo ritrovato dei tifosi allo stadio Olimpico. Una coesione nata nei momenti più complicati, trasformata oggi nel vero motore delle ambizioni capitoline.

Lazio e conti in bilico: perché la Champions è l’unica via per non smantellare

Adesso, però, la palla passa inevitabilmente alla società. Con il mercato in entrata bloccato per gennaio, qualsiasi eventuale partenza rischierebbe di lasciare un vuoto incolmabile nell’organico della Lazio, compromettendo la rincorsa europea. Se da un lato eventuali plusvalenze darebbero ossigeno al bilancio, dall’altro cedere i pezzi pregiati significherebbe smantellare un meccanismo perfetto.

Lo scenario resta delicato anche in vista della prossima estate, quando il club dovrà fronteggiare uscite tra riscatti e bonus per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro: proprio per questo motivo, conquistare la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta l’unica vera garanzia per proteggere i gioielli di Gattuso e scoprire fin dove può spingersi questa squadra