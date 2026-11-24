Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della 12a giornata conclusasi ieri sera con il posticipo Monza-Fiorentina facendo il punto sulla Lazio

In una Serie A segnata da grande equilibrio e da un livellamento generale verso il basso, la Lazio ha l’opportunità di costruire un vantaggio pesante in ottica europea, ma non può permettersi cali di tensione. A tracciare la rotta per l’ambiente biancoceleste è Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare le ambizioni del club capitolino prendendo spunto anche dal rocambolesco 4-4 tra Atalanta e Inter.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Lazio e corsa europea: l’obiettivo concreto indicato da Rambaudi

Per Rambaudi, la Lazio deve restare ancorata alla propria identità e sfruttare la fase attuale per mettere fieno in cascina in classifica, guardando in particolare alla soglia del sesto posto: «La Lazio deve continuare così e cercare di restare lì il più a lungo possibile. La priorità è allungare sul sesto posto. Il campionato è equilibrato, si è livellato in basso».

Un messaggio chiaro che invita i biancocelesti a non abbassare mai la guardia, trasformando la compattezza del gruppo in un margine concreto sulle inseguitrici.

Atalanta Inter e spunti di gioco utili per la Lazio

Nel commentare il pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Inter, Rambaudi ha evidenziato come le partite ad alta intensità offrano lezioni preziose anche per chi, come la Lazio, punta a restare in alto. Analizzando la rimonta nerazzurra a Bergamo, l’ex calciatore ha puntato il dito sulle disattenzioni dell’Inter e sull’approccio iniziale di Sarri, sottolineando il valore del coraggio offensivo:

«All’Inter manca l’attenzione, prende gol da calci piazzati; pensano di essere bravi, di aver vinto, e quando è così prendi gol. Per Sarri questa partita può essere quella della svolta, ha una rosa competitiva e nel momento in cui stava annegando ha fatto la cosa giusta, mettere una squadra offensiva. La qualità l’ha messa solo nell’emergenza e questo è il limite di un tecnico molto difensivo. Quando ha fatto i cambi, ha fatto benissimo. L’Atalanta deve giocare così: con i giocatori forti, anche se sono offensivi».