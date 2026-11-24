Ed è subito Taylor mania! L’olandese ha conquistato tutti attirando anche l’attenzione di alcune big italiane ed europee. Numeri e caratteristiche lo rendono unico

Da semplice scommessa invernale a cervello insostituibile della Lazio prima in classifica: la parabola ascendente di Kenneth Taylor nella Capitale ha assunto i contorni di una vera e propria consacrazione. Il geniale assist di tacco con cui ha spedito in porta Tijjani Noslin per il raddoppio contro il Lecce è soltanto l’ultimo manifesto tecnico di un calciatore che ha ormai preso in mano le chiavi della manovra biancoceleste.

Un’evoluzione talmente evidente da spingere lo stesso Gennaro Gattuso, nel post-partita, a scomodare un paragone pesantissimo: per il tecnico calabrese, infatti, l’olandese riesce a vedere linee di gioco invisibili agli altri, ricordandogli da vicino il talento purissimo di Rui Costa.

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Taylor, la metamorfosi tattica

Sbarcato a Formello dall’Ajax nel gennaio 2026 per una cifra vicina ai 16,9 milioni di euro, il centrocampista classe 2002 aveva avuto bisogno di un naturale periodo di adattamento nei primi sei mesi in Serie A, durante i quali aveva collezionato 17 presenze dal primo minuto per 1.402 minuti complessivi, mettendo a referto 3 gol, 2 assist e 10 occasioni create (una media di 0,64 ogni novanta minuti), venendo però richiamato in panchina in più della metà degli incontri.

Con l’avvio della stagione 2026/27, invece, Taylor ha compiuto un salto di qualità verticale: nelle prime 12 giornate di campionato è sempre partito titolare accumulando 966 minuti e restando quasi sempre sul terreno di gioco fino al triplice fischio, con un bottino già di 2 reti, 2 assist e ben 13 occasioni create, raddoppiando di fatto la propria pericolosità offensiva fino a toccare quota 1,21 passaggi chiave ogni novanta minuti.

Equilibrio e visione di gioco: perché Taylor è il motore della Lazio

Nel disegno tattico di Gattuso, l’ex talento dell’Ajax ha superato i confini della classica mezzala d’inserimento per trasformarsi in un autentico regista avanzato, capace di cucire la transizione tra difesa e attacco rompendo le linee rivali con verticalizzazioni immediate o colpi d’alta scuola.

A rendere Taylor un elemento imprescindibile per la Lazio, tuttavia, non è soltanto la pulizia tecnica del palleggio — attestata sull’88% di precisione dopo il 90% registrato nella scorsa primavera — ma anche una ferocia agonistica perfettamente allineata allo spirito dell’allenatore, come dimostrano i 12 contrasti vinti su 13 tentati in questo avvio di torneo, con una percentuale di riuscita salita al 92%.

Sirene di mercato per Taylor: la Lazio blinda il suo gioiello da 50 milioni

Una crescita così impetuosa ha inevitabilmente attirato l’interesse di club prestigiosi sia in Italia sia all’estero. Sul centrocampista biancoceleste hanno messo gli occhi con decisione la Juventus in Serie A e tre società di Premier League quali Newcastle, Brentford e Bournemouth. Nonostante il pressing delle pretendenti, a Formello filtra totale serenità: Taylor ha già manifestato la ferma intenzione di restare in biancoceleste almeno fino al termine della stagione per inseguire il traguardo della Champions League.

Nel frattempo, la valutazione del cartellino è raddoppiata fino a raggiungere i 40-50 milioni di euro e la dirigenza capitolina è già al lavoro per adeguare il suo contratto, attualmente fissato a circa 1,5 milioni a stagione fino al 2030, così da blindare il nuovo faro della squadra.