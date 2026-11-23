Lazio, il retroscena su Davide Frattesi: sirene di mercato all’orizzonte ma il centrocampista vuole rimanere a Formello. Fondamentale il passo con Gattuso

Quando la scorsa estate Davide Frattesi ha deciso di sposare la causa della Lazio, in molti hanno letto quella mossa come una scommessa ad alto coefficiente di rischio, considerando l’atmosfera complicata che si respirava allora nell’ambiente biancoceleste. Eppure, la storia degli ultimi mesi ha dato ampiamente ragione al centrocampista romano: fare un passo indietro per poterne fare due in avanti si è rivelata l’intuizione vincente della sua carriera.

A fare la differenza è stata la chiamata diretta di Gennaro Gattuso, capace di metterlo immediatamente al centro del villaggio tattico e di rigenerarlo sotto il profilo mentale e atletico.

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Calciomercato Lazio, le cifre del riscatto dall’Inter e le possibili maxi-offerte per Frattesi

Il rendimento straripante offerto finora in maglia biancoceleste non è però passato inosservato sui tavoli dei grandi club internazionali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la prossima estate la Lazio dovrà versare nelle casse dell’Inter i restanti 10 milioni di euro — che vanno ad aggiungersi ai 5 milioni già corrisposti — per completare definitivamente l’acquisizione a titolo definitivo di Davide Frattesi.

Proprio in vista della finestra estiva, tuttavia, negli uffici di Formello si mette già in conto l’arrivo di proposte economiche definibili irrinunciabili, sia per le casse della società sia per l’ingaggio del calciatore.

Il legame tra Frattesi e la Lazio: perché il richiamo di casa vale più del mercato

Nonostante gli scenari di mercato che potrebbero aprirsi tra qualche mese, la volontà del diretto interessato sembra tracciare una linea netta e inequivocabile. Dopo aver faticato per ritrovare la propria dimensione ideale, Frattesi ha finalmente riabbracciato la sua città e i colori a cui è profondamente legato.

La sensazione che filtra con forza dall’ambiente romano è che nessuna lusinga estera o cifra astronomica possa davvero convincerlo ad allontanarsi di nuovo da casa, dove ha ritrovato serenità, centralità e l’affetto incondizionato della tifoseria.

L’effetto Gattuso sulla Lazio: il fattore decisivo per blindare Frattesi a Formello

A rendere ancora più saldo questo matrimonio c’è il rapporto speciale costruito giorno dopo giorno con Gennaro Gattuso. Proprio come avvenuto ad agosto, quando la telefonata di Ringhio risultò decisiva per sbloccare la trattativa e convincere il giocatore a sbarcare nella Capitale, la presenza del tecnico calabrese sulla panchina biancoceleste rappresenta oggi la garanzia più solida per il futuro.

La stima reciproca tra Frattesi e Gattuso è talmente profonda da trasformarsi nello scudo più efficace contro qualsiasi assalto di mercato, blindando di fatto uno dei pilastri assoluti della rinascita biancoceleste.