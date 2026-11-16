Tavares, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del terzino: si registrano passi in avanti per il portoghese alle prese con una lesione muscolare rimediata a Napoli

A Formello è ufficialmente scattata la marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie A. Sabato 21 novembre la Lazio tornerà in campo allo stadio Olimpico per ospitare il Lecce nella sfida valida per la 12ª giornata, un appuntamento fondamentale per consolidare l’ottimo momento stagionale.

Alla ripresa degli allenamenti, però, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con un’assenza pesante sulla corsia mancina: quella di Nuno Tavares, fermatosi prima della sosta per gli impegni delle Nazionali durante la trasferta di Napoli. Proprio sulle condizioni dell’esterno portoghese sono arrivati aggiornamenti significativi dagli ultimi accertamenti medici.

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Infortunio Tavares: l’esito della risonanza magnetica a Formello

Lo staff sanitario capitolino ha monitorato da vicino l’evoluzione del problema fisico accusato dal laterale lusitano nell’ultimo turno di campionato disputato al Maradona. I nuovi controlli diagnostici hanno fornito indicazioni incoraggianti sul percorso di guarigione: Nuno Tavares è stato infatti sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un chiaro miglioramento della lesione muscolare riportata durante la sfida contro il Napoli.

Una risposta positiva che conferma l’efficacia delle cure intraprese fin qui e permette di guardare ai prossimi step con moderato ottimismo.

Il programma di recupero

Nonostante i progressi clinici certificati dagli esami strumentali, la parola d’ordine in casa biancoceleste resta la massima prudenza, per evitare complicazioni che comprometterebbero il prosieguo della stagione. Per questo motivo, Nuno Tavares prosegue regolarmente il protocollo fisioterapico come da programma prestabilito, lavorando a parte sotto lo sguardo attento dei preparatori e dei medici del club.

La sua indisponibilità per il match casalingo di sabato contro il Lecce è dunque certa, costringendo Gennaro Gattuso a studiare soluzioni alternative sulla fascia sinistra, con Pedraza che si candida dal 1′.

Verso il derby con la Roma

Con la gara contro i salentini ormai esclusa dai piani di rientro, l’orizzonte temporale del calciatore si sposta sulle prossime settimane di lavoro. L’obiettivo dichiarato dello staff e dello stesso portoghese è quello di completare la riatletizzazione senza forzature per provare a tornare pienamente arruolabile in vista di uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’intera annata: il derby della Capitale contro la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre.