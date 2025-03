Oddi, le parole dell'ex biancoceleste sulla sfida di domani

Oddi, alla vigilia della partita di Coppa contro la formazione ceca l’ex biancoceleste si proietta al match rilasciando queste considerazioni

Alla vigilia della gara interna di domani di Europa League contro il Viktoria Plzen, ha parlato ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi. L’ex biancoceleste durante il suo intervento radiofonico, ha fatto un analisi sulla situazione della Lazio, e su quali giocatori potrebbe inserire Baroni contro la formazione ceca

PAROLE – La Lazio mi è sembrata molto stanca lunedì. Ci può stare e poi le assenze in contemporanea di Castellanos, Rovella e Tavares sono pesanti.

La pausa delle nazionali sarei stato contento se ci fosse stata prima del Bologna, tuttavia la Lazio anche in campionato può dire la sua per lotta al quarto posto. Peccato per non aver approfittato dei risultati del fine settimana, ma credo che ora la stanchezza sia passata e si possa ripartire con l’energia necessaria

Davanti abbiamo fatto poco e niente. Partirei con Dia e uno tra Noslin e Tchaouna; Pedro lo terrei pronto a subentrare perché può essere una preziosa arma in più. Sono molto fiducioso per domani. Ricordiamoci della vittoria di giovedì: in trasferta, su quel campo e in 9 contro 11