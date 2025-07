Lazio, Maffei analizza: «Tutto questo mi sembra veramente surreale. Anche dal punto di vista della comunicazione...»

Lazio, parla Maffei: «Tutto questo mi sembra veramente surreale. Anche dal punto di vista della comunicazione…». Le dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista sportivo Fabrizio Maffei ha offerto un’analisi dettagliata sulla delicata fase che sta attraversando la S.S. Lazio. L’esperto di calcio italiano ha espresso preoccupazione per un mercato estivo che, al momento, sembra totalmente paralizzato: il club biancoceleste non è riuscito a concludere alcuna operazione in entrata, risultando bloccato su tutti i fronti.

Mercato senza movimenti: Secondo Maffei, la situazione è allarmante. Una condizione che potrebbe pesare fortemente sulla preparazione della nuova stagione, sia dal punto di vista atletico che mentale. Focus sul vivaio: Non meno grave è la crisi del settore giovanile. Maffei ha evidenziato come, nelle ultime settimane, diversi talenti del vivaio laziale abbiano lasciato il club, segno di una gestione che necessita di un’immediata revisione.

PAROLE – «Nella nostra storia non c’è mancato nulla, probabilmente ci mancava solo ciò che è successo in questi giorni per completare un quadro disastroso. Noi abbiamo conosciuto pagine particolarmente nere ma una cosa del genere non c’era mai capitate. Abbiamo avuto gestioni disastrose, abbiamo avuto persone come Lenzini che ci hanno rimesso soldi e vita; in questa vicenda trovo cose assurde. Tutto è stato archiviato come una ‘svista’. Io che ho fatto il dirigente di azienda per una vita, se avessi avuto una ‘svista’ di questo tipo, mi avrebbero mandato a casa. Tutto questo mi sembra veramente surreale».

«Anche dal punto di vista della comunicazione ci sono stati degli scivoloni di una certa rilevanza, vedi la storia della maglia. C’è una confusione generale, la conferenza stampa senza stampa ne è un esempio. Io a volte mi chiedo dove viviamo. Siamo sicuri che quelli che dovrebbero guidare questa società siano presenti a loro stessi? In queste ore stiamo apprendendo anche della fuga di tanti giovani dalla Lazio, questa è un dettaglio importante. Negli ultimi anni il settore giovanile è stato decisamente trascurato; è un argomento su cui interrogarsi».