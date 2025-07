Calciomercato Lazio, Canovi non ha dubbi: «Se facesse dei movimenti in uscita indebolirebbe l’organico, rimarrà così»

Calciomercato Lazio, Canovi sicuro: «Se facesse dei movimenti in uscita indebolirebbe l’organico, rimarrà così». Le parole

Dario Canovi, noto operatore di mercato, ha recentemente condiviso a TMW le proprie valutazioni sull’attuale situazione del calciomercato in Serie A, focalizzandosi in particolare sulle difficoltà che sta affrontando la Lazio. Il club biancoceleste, guidato da Maurizio Sarri, si trova in un momento critico e non sembra avere margini per rafforzare la rosa con nuovi innesti. Attualmente, l’unica possibilità concreta sembra essere quella di cedere alcuni giocatori, poiché le operazioni in entrata risultano bloccate da limiti finanziari e strategici.

Secondo le analisi di Canovi, il club romano sta attraversando una fase di transizione complicata, con una struttura dirigenziale che fatica a trovare le giuste soluzioni per consentire a Sarri di avere a disposizione una squadra competitiva. La mancanza di investimenti e la necessità di vendere prima di poter acquistare pongono la Lazio in una posizione svantaggiata rispetto ad altre società della Serie A, che stanno muovendosi con maggiore flessibilità sul mercato.

In questo contesto, l’allenatore toscano è costretto a lavorare con una rosa che potrebbe subire diverse modifiche, ma senza la garanzia di inserimenti adeguati. La situazione non solo limita le prospettive tecniche della squadra, ma rischia anche di influenzare il morale dello spogliatoio e la fiducia del tecnico, che finora ha sempre richiesto rinforzi precisi per migliorare il livello qualitativo del gruppo.

PAROLE – «La Lazio non fa niente, se facesse dei movimenti in uscita indebolirebbe l’organico. I soldi non li fai cedendo le seconde linee. Penso che la Lazio rimarrà com’è».

La Lazio sta affrontando un mercato complicato, con poche risorse per gli acquisti. Priorità alle cessioni per liberare spazio e budget. Sarri attende rinforzi mirati, ma al momento il club è costretto a operare con cautela, cercando soluzioni sostenibili senza compromettere l’equilibrio tecnico della rosa.