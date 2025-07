Lazio, Sarri perde il suo leader: Zaccagni salta metà ritiro post intervento! Le ultime

Lazio, Sarri perde il suo leader: Zaccagni salta metà ritiro post intervento! Le ultimissime in casa biancoceleste

Mattia Zaccagni, il capitano della Lazio, non si allenerà con i compagni oggi e sarà fuori almeno per metà del ritiro. Nonostante le previsioni ottimistiche, il giocatore non ha ancora recuperato completamente dall’operazione a cui si è sottoposto lo scorso 25 giugno, mirata a risolvere i persistenti problemi inguinali che lo hanno tormentato per gran parte della scorsa stagione. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, Zaccagni stesso aveva spiegato la sua situazione: «Ho giocato gli ultimi tre mesi con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco, per questo ho voluto procedere con l’intervento».

Anche la Lazio era fiduciosa di aver agito in tempo per riavere il suo capitano in piena forma per la ripresa degli allenamenti. Il club aveva comunicato che il giocatore era stato sottoposto «a un intervento chirurgico mininvasivo, programmato da tempo. L’operazione, perfettamente riuscita, rientra in un percorso di recupero definito in anticipo, finalizzato alla ripresa dell’attività sportiva, prevista per il 14 luglio». Tuttavia, le tempistiche si sono allungate. Per almeno una settimana, Zaccagni non si unirà al gruppo, saltando di fatto metà della preparazione estiva. Il suo recupero sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico, che valuterà con attenzione i progressi in vista del ritorno in campo.

Questa assenza prolungata rappresenta una sfida per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave in una fase cruciale per la definizione degli schemi. Zaccagni è infatti considerato un riferimento tecnico e motivazionale per i compagni, capace di accendere il gioco biancoceleste con giocate decisive e spirito combattivo. Insieme a lui, anche Patric tornerà in gruppo con un programma di recupero graduale, pensato per consentirgli di rientrare in forma senza correre rischi.