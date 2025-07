Lazio, il dato su Castellanos è sorprendente! Tira in porta, ma mancano i gol: la curiosa statistica sull’attaccante

Durante l’ultima stagione calcistica, Valentín “Taty” Castellanos ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento per la Lazio, nonostante il peso dell’eredità lasciata da Ciro Immobile. L’attaccante argentino, ex Girona e già capocannoniere della MLS con il New York City FC, ha vissuto alti e bassi, ma è stato indubbiamente uno dei volti più riconoscibili del club biancoceleste negli ultimi mesi.

Quando è stato schierato in campo, specie al fianco di Boulaye Dia — centravanti senegalese con esperienza in Ligue 1 e Serie A — la Lazio ha spesso beneficiato di una manovra offensiva più dinamica e profonda. Tuttavia, le prestazioni del Taty sotto porta hanno acceso un dibattito continuo tra tifosi e addetti ai lavori: il suo apporto è stato apprezzabile, ma non sempre concretizzato in gol.

Secondo i dati SICS, citati da Sport Mediaset, Castellanos ha concluso verso lo specchio della porta 53 volte in stagione, con una precisione del 54,6%. Numeri che lo collocano al quarto posto in Serie A per tiri nello specchio, dietro a Moise Kean (ex attaccante della Juventus), Nikola Krstovic (punta del Lecce), Nico Paz (trequartista del Real Madrid in prestito al Como) e Mateo Retegui (ex bomber dell’Atalanta). Proprio Retegui, nonostante il quinto posto in questa classifica, ha conquistato il titolo di capocannoniere del campionato, a conferma dell’importanza del tasso di conversione.

La stagione di Castellanos racconta di un giocatore generoso, spesso pronto al sacrificio tattico e sempre coinvolto nella costruzione offensiva. Il cinismo, però, rimane un’area da migliorare, soprattutto per ambire a un ruolo più stabile nel progetto della Lazio e convincere mister Maurizio Sarri, subentrato alla guida tecnica.