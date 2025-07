Bologna, Immobile non dimentica la Lazio: «Ho vissuto 8 anni stupendi, abbiamo fatto insieme cose straordinarie»

Bologna, Immobile non dimentica i biancocelesti: «Ho vissuto 8 anni stupendi, abbiamo fatto insieme cose straordinarie». Le parole del grande ex

Nuovo capitolo per Ciro Immobile, uno dei bomber più prolifici della Serie A. L’ex capitano della Lazio si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo attaccante del Bologna FC 1909, segnando ufficialmente il suo ritorno nel campionato italiano dopo un periodo all’estero.

Ciro Immobile, 35 anni, ha lasciato la Lazio dopo nove stagioni indimenticabili, nelle quali ha totalizzato oltre 200 reti con la maglia biancoceleste. Uomo squadra e punto di riferimento per i tifosi, ha conquistato quattro titoli di capocannoniere e ha scritto pagine importanti della storia del club romano

SERIE A E LAZIO – «Io sto benissimo, alla grande. In Serie A ho sempre dimostrato tutto sul campo, non sono uno che ha fa uscite in tv o sui social. Quindi spero di far ricredere gli scettici solo attraverso le prestazioni sul campo. La Turchia? L’anno scorso ho fatto 20 gol, non è stata una stagione deludente. Forse in carriera ho abituato con altre statistiche. Tuttavia avevo bisogno di stimoli differenti e dopo l’infortunio avevo già maturato l’idea di andarmene. La Lazio? Ho vissuto 8 anni stupendi, abbiamo fatto insieme cose straordinarie. Sarà speciale per me. Gli obiettivi di quest’anno? Io cercherò di mettere a disposizione tutto me stesso per riportare il Bologna in quel modo di partite ricche di entusiasmo. Dovremo arrivare in primavera con la possibilità di giocarci tutto».

PAROLE – «Avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano, dalle pressioni quando prepari una partita e giri per la città, lì stavo perdendo questi stimoli e volevo finire bene il percorso fatto nella mia carriera. Quando si è aperta la possibilità di venire qui ero già convinto della scelta e non c’è stato bisogno di convincermi. Ho visto l’entusiasmo che c’è in città ed è quello che stavo cercando. Arrivo con grande entusiasmo e porto la mia esperienza a disposizione della squadra. Sono certo faremo un bel percorso».