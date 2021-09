Non solo Fares, quanti ex Lazio a segnare una doppietta all’esordio

La doppietta messa a segno da Fares con la maglia del Genoa non è stata l’unica all’esordio per un calciatore. Anche tanti ex Lazio

La doppietta di Fares contro il Cagliari ha stupito in molti e ha permesso al Genoa di compiere un’insperata rimonta ai danni della squadra di Leonardo Semplici. L’ex Lazio si è presentato alla grande con la nuova maglia, ma non è l’unico ad aver centrato una doppietta all’esordio.

Nella classifica stilata da Sky Sport, anche tanti ex Lazio. Per esempio Alessandro Matri nel 2015 contro l’Udinese, Sergio Floccari in Lazio-Livorno nel 2010. Poi Zarate nel 2008 in Cagliari-Lazio, fino a Chiesa (Lazio-Perugia, 2002) e Massimiliano Esposito (Lazio-Piacenza, 1995).