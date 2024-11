Nicola a Sky: «Sappiamo che affrontiamo una grande squadra ma il nostro obiettivo oggi sarà fare questo»

Nicola, il tecnico dei sardi alla vigilia della partita con la Lazio ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni di Sky

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, tra poco torna in campo la Lazio contro il Cagliari con il quale cerca punti fondamentali, per confermarsi dopo la scorpacciata di giovedì sera a Como. Alla vigilia della partita ai microfoni di Sky Nicola, presenta cosi il match

PARTITA – «Qua non si tratta di rialzare la testa ma di affrontare un avversario con qualità ed esprimere le nostre. Non abbiamo i loro obiettivi, sappiamo il loro stato di forma. Dobbiamo essere una squadra organizzata in fase di non possesso, e in fase di possesso trovare i tempi giusti»