Lazio, il 3° Memorial Cristiello contro l’Avellino: come seguirla e tutte le informazioni

La Lazio scenderà in campo per il terzo Memorial Criscitiello contro l’Avellino: tutte le informazioni sulla prima uscita stagionale dei biancocelesti

La Lazio si appresta a dare il via alla sua preparazione estiva, interamente incentrata nel quartier generale di Formello. A partire dal 14 luglio, la squadra di Maurizio Sarri si immergerà nel ritiro precampionato, un periodo cruciale per affinare la condizione fisica, assimilare i dettami tattici del tecnico e creare la giusta alchimia di gruppo in vista dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.

Concluso il lavoro “in casa” a Formello, la Lazio affronterà una serie di test estivi pensati per completare la preparazione e rodare i meccanismi di gioco. La prima amichevole in programma promette di essere un evento di rilievo. I biancocelesti scenderanno in campo contro l’Avellino, un avversario sempre motivato e con una tifoseria passionale, in una sfida che si preannuncia interessante. Il match si disputerà a Frosinone, presso lo stadio ‘Benito Stirpe’, un impianto moderno e funzionale che garantirà una cornice adeguata all’incontro. La data fissata è il 26 luglio, con calcio d’inizio alle ore 20:30.

L’occasione per questa prima uscita stagionale sarà il 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, un evento che assume un significato particolare e che attirerà sicuramente l’attenzione di un vasto pubblico, non solo laziale. Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, c’è un’ottima notizia: la gara sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, accessibile al canale 60 del digitale terrestre. Questo permetterà a un numero elevato di appassionati di seguire da vicino le prime mosse della squadra di Sarri, osservare i nuovi schemi e valutare lo stato di forma dei giocatori in vista degli impegni ufficiali. L’amichevole contro l’Avellino, oltre a rappresentare un importante test sul campo, sarà dunque anche un’opportunità per i sostenitori di riabbracciare i propri beniamini e iniziare a respirare l’atmosfera della nuova stagione. Sarà un primo assaggio di Serie A in salsa estiva.