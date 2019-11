Nazionale, chi sono i biancocelesti impegnati nelle partite di stasera

Nazionale, ecco tutti i biancocelesti impegnati stasera per le qualificazioni a Euro 2020

E’ di nuovo tempo di qualificazioni per Euro 2020 e stasera alcuni biancocelesti giocheranno la prima delle due partite. In particolare, tre di loro saranno impegnati : Thomas Strakosha partirà dalla panchina in Andorra-Albania. La nazionale del numero 1 laziale è posizionata quarta nel girone H. Opportunità per Valon Berisha che sarà titolare nella gara Repubblica Ceca-Kosovo. Giocherà dal primo minuto anche Sergej Milinkovic in Serbia-Lussemburgo per cercare di ottenere la vittoria per scavalcare il Portogallo nel girone A.

